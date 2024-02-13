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獨／劉德華緊摟台灣男孩！他不凡身分曝光　曾推掉《牯嶺街少年》

▲被劉德華緊摟的台灣男孩，不凡身分曝光，曾經推掉國片《牯嶺街少年殺人事件》。（圖／理查授權使用）
▲被劉德華緊摟的台灣男孩，不凡身分曝光，曾經推掉國片《牯嶺街少年殺人事件》。（圖／理查授權使用）

記者楊穎軒／台北報導

超級巨星劉德華（華仔）入行42年，影視歌三棲，演出的電影超過170部，年過花甲仍活躍幕前，且產量驚人，幾乎年年有作品，今年除了《潛行》、《紅毯先生》，至少還有6部片將陸續上映，寵粉的他也是公認最沒架子的大明星。近日一名男網友分享小時候被華仔親密摟肩的合照，羨煞不少人，猜測男子肯定身分特殊，《NOWnews今日新聞》訪問到本人，他也透露當年和天王相遇的契機。

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某男網友日前在臉書社團「復刻舊時光」投稿一張照片，只見約10幾歲出頭的原PO，被劉德華緊緊摟著肩膀，男網友表示，拍攝時間是1987年，華仔那時只有26歲，配文打趣寫下：「想當年我大哥把我摟的可緊了！不要太羨慕我！」

▲劉德華親切摟著小男孩。（圖／理查授權使用）
▲劉德華親切摟著小男孩合照。（圖／理查授權使用）
貼文發布後，吸引大批網友熱烈討論，「太太太羨慕了」、「這一抱做夢都可以笑到老了！此生無憾了」、「這個小孩是誰」、「劉德華真的帥，不管是在外表或內心」、「可以合照的話，非富即貴」、「身分背景不一般」、「重點怎麼可以合照」、「很像香港小孩」、「還不表框起來」、「只是覺得這位大哥很有明星特質」，對此，原PO僅說自己是平凡的台灣人。

對於男網友的真實身分，記者找到本人，詢問之下才得知原來對方是當過3年童星的趙至晟（理查），「印象中那次是導演帶著我跟媽媽參加一個餐敘，才有機會和天王合照」，理查說，他曾經演出國片《小小五虎將》（歡樂五福星）、中視劇場《想念的季節》、台視劇場《錢在燒》、《火車》等3、40部影視作品，與馬景濤、寇世勳、張詠詠、龐祥麟等多位演員合作過。

▲理查是曾經當過3年童星的趙至晟。（圖／理查授權使用）
▲男網友是曾經當過3年童星的趙至晟。（圖／理查授權使用）
理查回憶，當年參加導演蔡明亮的兒童劇團才進入演藝圈，團員有國際影帝張震，不過拍了3年的戲，理查最終因為母親的反對，推掉楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》演出邀約後就中止演員路，即便後來考上華岡藝校和藝術學院，也被家人阻止報到，「媽媽怕我學壞，但是我對戲劇真的很有興趣」，理查笑著說道，也很遺憾沒有機會和華仔同台演戲。

▲理查與馬景濤（左）合影。（圖／理查授權使用）
▲理查與馬景濤（左）合影。（圖／理查授權使用）
目前理查從事藝術創作，透過3D建模等繁雜又極具專業性的工序，復刻已經絕版的「回憶」，如經典科幻片《星際大戰》C-3PO、黑武士公仔及全台唯一1比1比例的K-2SO擬真機器人都是他的作品，經營粉專「酷玩創客」。

▲理查從事藝術創作，透過巧手和美學等技藝，復刻已經絕版的「回憶」。（圖／理查授權使用）
▲▼理查從事藝術創作，透過巧手和美學等技藝，復刻已經絕版的「回憶」。（圖／理查授權使用）
▲▼理查從事藝術創作，透過巧手和美學等技藝，復刻已經絕版的「回憶」。（圖／理查授權使用）
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