獨／劉德華緊摟台灣男孩！他不凡身分曝光　曾推掉《牯嶺街少年》

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貼文發布後，吸引大批網友熱烈討論，「太太太羨慕了」、「這一抱做夢都可以笑到老了！此生無憾了」、「這個小孩是誰」、「劉德華真的帥，不管是在外表或內心」、「可以合照的話，非富即貴」、「身分背景不一般」、「重點怎麼可以合照」、「很像香港小孩」、「還不表框起來」、「只是覺得這位大哥很有明星特質」，對此，原PO僅說自己是平凡的台灣人。
對於男網友的真實身分，記者找到本人，詢問之下才得知原來對方是當過3年童星的趙至晟（理查），「印象中那次是導演帶著我跟媽媽參加一個餐敘，才有機會和天王合照」，理查說，他曾經演出國片《小小五虎將》（歡樂五福星）、中視劇場《想念的季節》、台視劇場《錢在燒》、《火車》等3、40部影視作品，與馬景濤、寇世勳、張詠詠、龐祥麟等多位演員合作過。
理查回憶，當年參加導演蔡明亮的兒童劇團才進入演藝圈，團員有國際影帝張震，不過拍了3年的戲，理查最終因為母親的反對，推掉楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》演出邀約後就中止演員路，即便後來考上華岡藝校和藝術學院，也被家人阻止報到，「媽媽怕我學壞，但是我對戲劇真的很有興趣」，理查笑著說道，也很遺憾沒有機會和華仔同台演戲。
目前理查從事藝術創作，透過3D建模等繁雜又極具專業性的工序，復刻已經絕版的「回憶」，如經典科幻片《星際大戰》C-3PO、黑武士公仔及全台唯一1比1比例的K-2SO擬真機器人都是他的作品，經營粉專「酷玩創客」。
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