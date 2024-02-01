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曾因身體狀況遭戲謔喊心累！彩虹社VTuber「Kyo Kaneko」宣布畢業

▲隸屬彩虹社EN組（NIJISANJI EN）旗下VTuber六期生「ILUNA」的一員「Kyo Kaneko」宣布將於今年2月17日畢業（圖／翻攝自NIJISANJI EN）
▲隸屬彩虹社EN組（NIJISANJI EN）旗下VTuber六期生「ILUNA」的一員「Kyo Kaneko」宣布將於今年2月17日畢業（圖／翻攝自NIJISANJI EN）

國際中心楊智傑／綜合報導

虛擬偶像Vtuber產業近年蓬勃發展，但大量新血加入的同時也迎來不少人的畢業潮。根據彩虹社 NIJISANJI EN 官方表示，旗下VTuber六期生「ILUNA」的一員「Kyo Kaneko」將在今年2月17日畢業，而這也是彩虹社海外組今年第二名宣布畢業的VTuber。消息傳出後粉絲們也紛紛不捨的湧入X（前稱推特）留言表示希望一切順利。

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彩虹社海外組「NIJISANJI EN」今（1）宣布旗下六期生組合ILUNA的成員「Kyo Kaneko」即將畢業，預計會在2024年2月17日舉行畢業直播，公告當中稱在日本時間17日以後kyo將停止Liver活動，Yotube頻道會員將在畢業同日停止，粉絲信接收則會在3月17日截止，相關周邊和語音則會陸續停止販售。

Kyo Kaneko自2022年7月出道以來，靠其獨特的幽默風格、機智逗趣的個性帶給觀眾許多歡樂，官方先是祝福Kyo未來一切順利，接著也表示彩虹EN的六期生組合ILUNA將會由「Maria Marionette、Aster Arcadia、Aia Amare、Ren Zotto、Scarle Yonaguni」五人形式繼續進行活動。

在三個月前的直播過程中，Kyo曾嚴肅地向觀眾表示，請大家別再把他的身體疾病狀當作是娛樂的工具，或是在聊天室留言時把這些狀況當作笑話調侃，「我不是為了被憐憫才提到我的病況，我這麼做是希望有相似情況的人們可以理解到，你可以去尋求幫助，也能做到任何想做的事，別讓身體的狀況阻止你。」

官方消息公布後，Kyo Kaneko也在社群平台上表示對於帶來這個震撼消息感到抱歉，但現在是他該離開的時候了，同時也感謝所有觀眾一路以來的支持、友善，這改變了他的人生，不少粉絲也在該篇貼文底下紛紛留言表示心碎，同時替他打氣獻上祝福，希望一切都好。

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