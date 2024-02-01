HBL／東泰勝松山搶下第一！淡商5連霸夢碎 男、女4強球隊皆出爐
112學年度HBL高中籃球聯賽8強賽賽程結束，男、女子組的4強球隊也已經全數產生，男子組第1到第4名依序是東泰高中、松山高中、南山高中和光復高中；女子組則是7戰全勝的北一女中、普門高中、陽明女中和金甌女中。
記者黃建霖/綜合報導
HBL男子組今天進行第一名爭奪戰，東泰高中以89:70大比分戰勝松山高中，兩隊同屬6勝1敗，比較戰績後東泰升上第一；而今天另一場比賽則是最後一張四強門票的爭奪戰，尋求3連霸的光復高中，在謝銘駿攻下32分的帶領下，以73:55擊敗能仁家商，搶下第4名，還有機會尋求衛冕。
女子組方面，衛冕軍淡水商工就沒有那麼幸運了，昨天的比賽結束後就已經四強無望，5連霸夢碎。不過淡商最後一場還是認真打完，以59:52擊敗南山高中，也送金甌女中睽違10年重返4強。而北一女該階段的最終戰則是以73:56大勝普門中學，以7連勝之姿，搶下第1種子，
HBL男、女甲級4強賽在3月16、17日再台北小巨蛋開打，男子組方面，松山高中要對戰南山高中上演「雙山大戰」；光復高中則要和東泰高中強碰。女子組方面，北一女中爭奪隊史第2冠要先戰勝金甌女中；普門中學則要和陽明高中交手。
男子組八強最終戰績：
東泰高中6勝1敗
松山高中6勝1敗
南山高中5勝2敗
光復高中5勝2敗
能仁家商3勝4敗
泰山高中1勝6敗
三重商工1勝6敗
錦和高中1勝6敗
女子組八強最終戰績：
北一女中7勝0敗
普門高中6勝1敗
陽明高中5勝2敗
金甌女中3勝4敗
淡水商工3勝4敗
永仁高中3勝4敗
南山高中1勝6敗
永平高中0勝7敗