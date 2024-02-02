很多人不信！蒲亭存款僅「1900萬台幣」 被踢爆：身價至少6.2兆
現年71歲的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），上月底獲俄羅斯中央選舉委員會宣布，確定通過總統候選人登記，料將在沒有主要對手的情況下贏得大選，延續對俄國的統治。從俄國中選會公布的資料來看，蒲亭的財產看似只有不到5500萬盧布（約新台幣1900萬元）存款、2套公寓、2個車庫、3輛國產車及少量股票。然而，不少分析都認為，蒲亭真實的身價遠不只如此，甚至可能高達2000億美元（約新台幣6.2兆）以上。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《莫斯科時報》報導，蒲亭在過去6年賺了6760萬盧布（約新台幣2344萬元），收入主要來自薪水、證券、銀行存款利息、軍人及國民養老金、房地產銷售等。
他在聖彼得堡和莫斯科分別擁有1套公寓、2處車庫，以及2輛1960年代的蘇聯老爺車、1輛1987年生產的露營拖車、1輛2009年產的俄製SUV拉達尼瓦（Lada Niva），並持有230股的聖彼得堡銀行股份，每股價值約280.49盧布（約新台幣96.85元）。
然而，就跟許多國家的政治領導人一樣，選舉時申報的財產很有可能只是「帳面上」的數據，而隱匿資產的方法卻有很多種。外媒《商業內幕》就指出，蒲亭的官方財產列表「謙虛得近乎可笑」，規模看似不大，但「幾乎肯定無法反映他的真實財務狀況」，因為上頭完全沒提到豪宅、豪華遊艇、宮殿等項目。
金融家兼俄國政治評論員布勞德（Bill Browder）就認為，蒲亭的身價或許高達2000億美元，若屬實，將使他在2024年成為世界第3富有的人，比貝佐斯（Jeff Bezos）還領先幾十億美元。不過報導也提到，即使對於《富比世》的財富專家們來說，要給出一個完全且正確的數字，幾乎是不可能的。