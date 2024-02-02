收復失地！憧憬科技股獲利、逢低買入　美股道瓊回彈漲369點

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至於蘋果公司（Apple），截至去年12月底止第1財季，淨利潤報339.2億美元，按年升13%。每股經調整盈利報2.18美元，比市場預期的2.1美元高；銷售收入為1195.8億美元，同樣高於預估的1179.4億美元。然而，蘋果最重要的市場之一，中國的銷售額則下降了13%。
蘋果執行長庫克（Tim Cook）告訴《CNBC》，中國市場的iPhone銷售，面臨來自華為的競爭，以及人民幣疲弱等因素衝擊。
此外，電商平台巨擘亞馬遜（Amazon）則公布，截至去年12月底止第4季，淨利潤報106億美元，前1年度同期獲利2.78億美元。期內，每股經調整盈利報1美元，高於預期的0.8美元；收入報1700億美元，按年升14%，也優於預期的1662.1億美元。
受到科技股公布業績前、投資者的樂觀預期及追捧影響，帶動美股大幅反彈。1日收盤，道瓊指數上漲369.54點，或0.97%，收38519.84點；那斯達克指數上漲197.63點，或1.3%，收15361.64點；標普500指數上漲60.54點，或1.25%，收4906.19點；費城半導體指數上漲19.56點，或0.46%，收4280.48點。
不過值得留意的是，市場也表達對地區銀行再爆危機的擔憂，如紐約社區銀行（NYCB）本週披露的貸款虧損，就導致其股價再挫11.13%，儘管有金融專家認為，去年導致多家美國地區銀行暴雷的問題已大致成為過去。