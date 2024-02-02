民眾黨少一票！立法院長選舉結果出爐　票數沒過半進入第二輪投票

韓國瑜選上立法院長！民眾黨、民進黨還在吵架　柯文哲致電內幕曝

▲ 立法院第11屆113名立委昨（1）日報到，也正式選出新任立法院正副院長，國民黨立委韓國瑜當選立法院長。（圖／葉政勳攝）
▲ 立法院第11屆113名立委昨（1）日報到，也正式選出新任立法院正副院長，國民黨立委韓國瑜當選立法院長。（圖／葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

立法院第11屆113名立委昨（1）日報到，也正式選出新任立法院正副院長，立法院長由國民黨立委韓國瑜當選、立法院副院長則是同黨立委江啟臣。事後有媒體報導，民進黨人士透露，民眾黨主席柯文哲曾經致電民進黨高層，遊說立法院長投票給黃珊珊，換取民眾黨支持民進黨擔任副院長。對此，台灣民眾黨強烈否認此事，表示這是「假消息」；但在深夜，民進黨發言人吳崢則又爆料內幕，表示民眾黨澄清的事實只有講一半，又打臉回去。

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台灣民眾黨在臉書表示「民進黨黨政人士杜撰情節透過特定媒體之手，宣稱柯文哲主席近日透過關係，致電綠營高層遊說促成珊昌配，卻因民眾黨過去信譽不良而破局，更暗示民眾黨與國民黨交換召委一職，完全是自導自演、顛倒是非。」

▲民眾黨主席柯文哲出席黨團記者會。（圖／記者葉政勳攝，2024.01.31）
▲民眾黨指出，反而是民進黨人士不斷透過多方管道表態支持黃珊珊，換取民眾黨支持蔡其昌擔任副院長，但柯文哲都是明確回絕。（圖／記者葉政勳攝）
民眾黨爆料指出「事實正好相反，反而是民進黨人士不斷透過多方管道，欲以支持黃珊珊，換取民眾黨表態支持蔡其昌，柯文哲主席對此都是明確回絕，民眾黨團也決議新潮流投不下去，沒有任何私下協商的空間」民眾黨強調「民眾黨團在院長投票中支持黃珊珊委員，也於副院長投票中投給張啓楷委員，皆未投給藍綠兩黨候選人，請尊重民眾黨的自主性，別再煽動對立、情緒勒索。」

對於這樣的說法，民進黨發言人吳崢深夜則也發文反擊「台灣民眾黨在官方臉書指稱，民進黨人士透過管道聯繫柯文哲主席，表達願意支持黃珊珊參選院長，爭取民眾黨在副院長選舉支持蔡其昌。這並非實情， 民眾黨話只說一半」。

吳崢還原整件事表示「事實是1月31日晚上七點多，柯文哲主席主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選，結果民眾黨團並不接受柯文哲主席的意見。而民進黨團也不願意陣前換將，改支持黃珊珊，民進黨團只能接受院長支持游院長，副院長可以讓民眾黨推薦，這是民進黨團的底線，因此並未答應柯文哲主席的提議，這才是事情全貌。」

▲民進黨新任發言人吳崢。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.24）
▲民進黨發言人吳崢深夜發文反擊民眾黨官方說法，事實是柯文哲打給綠營醫界大老，希望民進黨支持黃珊珊、副院長無條件支持民進黨人選。（圖／記者陳佩君攝）

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