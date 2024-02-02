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川普重返白宮機會大！對中政策成焦點　幕僚可能有「他們」

▲美國前總統川普很有可能代表共和黨再次出戰2024大選，重演與拜登對決的歷史場面。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普很有可能代表共和黨再次出戰2024大選，重演與拜登對決的歷史場面。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）能否在2024的大選中勝出，成功變回現任總統，可說是本次美國大選最受關注的焦點，而他重返白宮後的美中關係走向，勢必也會引起關注。有外媒分析指出，一些川普第一任期的頂級中國問題專家，似乎不打算再次為他工作，而這也為幕僚的新血注入留下空間。

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根據美媒《Axios》報導，到目前為止，川普本人在競選過程中，除了建議對中國製造的商品徵收更多關稅之外，幾乎沒有提及中國，現在又還處於競選的早期階段，也不太可能今年就建立實質的外交政策團隊。1位前川普政府的官員透露，許多曾為川普效力的高級官員，似乎都沒有興趣再次為他工作。

消息人士並指出，川普選擇幕僚最重視的是個人忠誠度，而不是具體政策立場，這意味著他對中國顧問的人事選擇變得更加重要，因為其個人政策偏好，可能會在川普的第2個任期產生額外影響力。

至於可能的中國政策幕僚有哪些，據消息人士所說，包含美國前副總統錢尼（Dick Cheney）的國安顧問葉望輝（Steve Yates）、五角大廈前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）、美國國務院政策規畫主任史金納（Kiron Skinner）與現任華府智庫「哈德遜研究所」的學者余茂春。

報導提到，這些人對於中國問題的觀點，基本上都偏向採取強硬態度，將中國視為主要威脅並支持台灣，認為美國須避免在烏克蘭和中東議題上過多糾纏，而應專注於與中國的競爭。

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