大巨蛋來了！中職開幕戰3/30日開打 味全龍首戰盼吸引3萬人進場
中華職棒味全龍隊今年將在台北大巨蛋首度「開箱」，不但有機會安排開幕戰在大巨蛋開打，3月30日開幕戰對戰對手為樂天桃猿，31日對戰中信兄弟，預計都可吸引破2萬人以上球迷到場，尤其對戰中信兄弟，剛好是週日，甚至有機會打破2萬人的中職紀錄，挑戰3萬人以上的賽事。今（2）日遠雄將提供場租辦法給台北市政府，決定最後的租金價格。
記者吳政紘/綜合報導
中職史上最高單場進場人數，為陳金鋒引退賽，當時吸引20052人參加，彭政閔引退賽，吸引20023人參加，義大曼尼來台也有突破2萬人。
網路謠言不可信
日前有網友在網路上流傳，大巨蛋場租一場要300萬元高價，甚至加上進場、撤場等150萬元，三連戰預計要1200萬元以上成本，不過遠雄與台北市政府皆已聲明否認，據了解，大巨蛋租金若是國內比賽約為50萬元，門票抽成10％，而其他大螢幕、包廂等設施，都是「選配」，因此不一定會到300萬這樣的價格，此外，進退場價格，也不是外傳的150萬。
大巨蛋今遞交正確版本
對於網路謠言，遠雄今天將正式把「確認版」的價格遞交給台北市政府，場租部分，基本「標配」50萬元起跳，國際比賽約落在100萬左右，不過中職部分，遠雄也有針對報價，可能會統一提交給聯盟價格。
味全龍預計在開幕戰辦在大巨蛋
味全龍隊去年主場主要安排在天母棒球場，今年有了大巨蛋，不但開幕戰會辦在大巨蛋，預計會多安排一些賽事，加上台鋼雄鷹、統一獅、中信兄弟、富邦悍將等對隊都有意在大巨蛋主辦賽事，今年中職賽事將會很熱鬧。