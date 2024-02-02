「選秀節目冠軍」麗小花超慘背景曝！幼年媽癌逝 爸工廠倒閉欠債
從胡瓜主持的選秀節目《台灣那麼旺》拿下百萬冠軍的麗小花，經過一年半的等待推出首張台語專輯《天就要光》，在參與選秀節目前，她原本一句台語都不會講，直到比賽期間努力學習，才把台語練好。麗小花回憶起追夢以來非常不容易，小時候媽媽就癌逝，爸爸接著工廠倒閉欠債，家裡被貼上「封條」，讓她從原本的公主變成落難千金。
記者吳雨婕／綜合報導
麗小花會喜歡唱歌，是因為媽媽的關係，加上從小就羨慕電子花車女郎在台上表演的感覺，所以就立志要當歌手，無奈的是，媽媽在她小學6年級那年罹癌，「我剛開始叛逆期，不懂什麼是生離死別，就會覺得很氣，那時候自己不懂事」，她回憶起媽媽叫她出門買東西，結果她用不耐煩的口氣回：「為什麼都只叫我？」於是媽媽叫哥哥去買，她轉身走上樓，就躲在樓梯間痛哭，「我很想關心媽媽，但我不知道怎麼去愛，好後悔，沒有跟媽媽好好告別。」
麗小花媽媽走後，原本在大陸經商的爸爸也出事，她放學回家看見家裡的大門，被貼上封條，要被法院法拍，幸好後來爸爸有借到錢，家裡才暫時留了下來，只是爸爸一個人扛起家計，也沒有讓生活富裕的她跟兩個哥哥，感受到「沒錢」，事後她透過爸爸後來再婚的越南阿姨才知道，「爸爸經濟壓力很大，真的有想不開過，但看到三個兄妹，就捨不得，還是咬著牙撐過去」。
如今麗小花靠著自己努力終於圓夢發唱片，她始終遺憾沒有讓媽媽聽見自己的歌，提到媽媽她仍立刻掉下眼淚，她分享前一陣子去算塔羅牌，想問看看「我出這張專輯，媽媽有什麼話想說」，結果老師翻出來竟說：「我算不到，媽媽沒辦法講話。」這才讓麗小花嚇到，因為老師事先不知道媽媽已經過世，但老師有說：「媽媽一定是很開心。」
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