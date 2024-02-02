樂天女孩「私接」風波！球迷曝「打小人」影片 對象竟是前經紀人
樂天女孩近期因為「私接」商演被檢方調查，有4位女孩孟潔、陳伊、林穎樂、菲菲被列為被告，前經紀人陳元凱被聲押，前領隊浦韋青則是以50萬元交保，此事件震撼台灣球界，甚至吸金高達2600萬元以上，有球迷特別去找樂天女孩出國香港的外景影片，當時樂天女孩開玩笑說要「打小人」，對象是前經紀人陳元凱，也是剛好的巧合。
NOWnews/綜合報導
根據目前檢方調查結果，樂天女孩涉嫌私接活動，已經被公司盯上，去年10月就跟廉政署提出舉報，今年檢方大動作出手，涉及的女孩也有10多餘人以上。
樂天女孩曾在去年出發到香港表演，也順便在當地旅遊，其中有一個橋段是要去「打小人」，沒想到當時隊長籃籃等提議要打陳元凱的照片，讓球迷十分驚訝。
打小人在香港是一種傳統習俗，也是去除霉運的一種方式，不過若是要把對方的照片跟名字放上去，就會算是一種「巫術」，巫苡萱在影片說，「聽說被打到真的會很倒霉。」陳元凱則說：「打韓國人有辦法嗎？」。
球迷紛紛在網路瘋傳此影片，不過傳出女孩有涉案的孟潔、菲菲也都在影片中，如今，這些影片也成為球迷茶餘飯後的消遣。
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