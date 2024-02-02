封關倒數！台股早盤漲逾90點重返萬八 AI股廣達與技嘉發威漲多
聯準會3月降息希望落空，美股一度回落但昨（1）日集體反彈，台北股市今（2）日也開高，早盤一度漲90點，重回萬八大關。權值王台積電早盤漲5元，來到633元，漲幅0.6%。由於臉書與亞馬遜大漲，帶動AI相關概念股，如廣達漲逾3%、技嘉漲6%。另外，IC設計族群也表現亮眼，其中安國與安格標漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數1日上漲369.54點，或0.97%，收38519.84點；那斯達克指數上漲197.63點，或1.3%，收15361.64點；標普500指數上漲60.54點，或1.25%，收4906.19點；費城半導體指數上漲19.56點，或0.46%，收4280.48點。
受到美股激勵，台北股市今日也開高，早盤一度漲90點，重回萬八大關，但之後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲5元，來到633元，漲幅0.6%。台積電設備概念股表現也不俗，信紘科漲逾7%，亞翔、弘塑、台耀、台星科漲2%。
由於臉書盤後大漲15%、亞馬遜也漲逾7%、美超微也漲10%。因此今日AI PC與散熱族群強強滾！宏碁、華碩漲1%，雙鴻漲8%、奇鋐漲4%、建準漲7%、健側漲4%。廣達漲逾3%、緯創漲2%、技嘉漲6%、英業達漲逾1%、緯穎也漲逾4%。另外，IC設計、泛神盾集團的安國與安格飆漲停，M31、迅杰、晶相光漲5到6%。