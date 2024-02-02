NBA／震撼彈！湖人有意交易「詹皇」LeBron James 有球隊願出手
隨著2月9日NBA交易截止日即將到來，今（2）日洛杉磯體育媒體《KTLA》記者David Pingalore透露，「湖人首要目標是交易LeBron James，總管Rob Pelinka正在尋求適合球隊，且確定已經有一支球隊展開追逐。」
記者張志宇/綜合報導
記者David Pingalore表示，「今晚 LeBron James與Anthony Davis都會缺陣比賽，且根據高層人士透露，湖人在交易市場上，首要目標是交易走39歲的LeBron James，且市場上有一位追求者。」
LeBron James本季為湖人出戰44場，場均上陣34.7分鐘，能貢獻24.9分、7.7助攻與7.6籃板，可說是湖人陣中不可或缺的頭號球星，美媒分析，若湖人確定交易LeBron James，恐怕還會有後續動作，屆時Anthony Davis也有很大機率成為交易籌碼。
值得一提，LeBron James今（2）日並未出戰，但在上一場對陣亞特蘭大老鷹賽後，LeBron James於社群媒體《X》發布一個「沙漏」的圖案，隨著交易傳聞四起，也讓外界猜想LeBron James對於是否離開湖人已經進入倒數計時。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁