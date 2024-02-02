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卡位高薪職缺！他棄年終投百份履歷　3大產業釋17萬缺

▲35歲的董先生因為希望能爭取更高的薪資，毅然放棄年終年前請辭。（圖／記者林志怡攝，2024.01.18）
▲35歲的董先生因為希望能爭取更高的薪資，毅然放棄年終年前請辭。（圖／記者林志怡攝，2024.01.18）

記者許若茵／台北報導

35歲的董先生因為希望能爭取更高的薪資，毅然放棄年終年前請辭，一口氣投了100封履歷，也成功找到新工作，薪資多了1萬元。根據人力銀行調查，金融投顧/保險、資訊科技、餐飲/住宿3大產業急徵人，釋出17萬個人力缺口。

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董先生原本在道路救援的公司服務，薪資待遇大約5萬元，因為希望能爭取更高的薪資，決定轉職，幾經評估，認為公司的年終不會發的太好，毅然在年前請辭，同時開始投遞履歷，為了投入汽車零組件的相關產業，董先生一口氣投了100封履歷，只要是相關產業的銷售類工作，他都表達興趣。

因為產業相近，董先生很快就獲得面試經驗，並且順利錄取，目前已經確定會在年後報到，薪資也比之前的工作多了1萬元，順利幫自己加薪。

根據1111人力銀行調查，徵才企業認為，今年第一季景氣下滑比例占42.2%，而樂觀看待景氣好轉的有14.3%，認為持平的有43.5%，整體而言有57.8%受訪企業對於今年第一季景氣抱持正向態度，但相較於去年同期，仍下滑9%，且看淡的比例明顯多於看好。

又觀察2024年第一季人力需求現況，徵才與不徵才企業比例呈現五五波態勢，目前急缺基層人力與中階技術人才兩大類型，主要徵才職務包括業務/貿易/客服/門市、操作/維修/技術服務、機械模具/生產製造、管理幕僚/人資/行政以及電腦系統/資訊/軟硬體。

細究徵才原因為補足流失人力60.7%、例行性徵才30.1%、業務量增加20.9%、提前搶才10.2%以及企業擴編9.1%。又透過交叉分析顯示，第一季徵才缺口以「金融投顧/保險相關」、「資訊科技」以及「餐飲/住宿」三大產業求才若渴，合計在1111人力銀行釋出17萬3千多個工作機會。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據國發會日前公布12月景氣燈號為黃藍燈，出口、批發業營業額轉正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡，代表國內景氣持續往好的方向前進，但要留意的是，近期紅海危機以及全球需求疲弱等問題，會讓企業對於景氣復甦的態度趨於保守，從這次調查結果可以看出，有42.2%直言看淡第一季景氣。

曾仲葳指出，根據金管會統計，在銀行、保險及證券期貨投信業獲利全面成長下，2023年前10月金融三業累計稅前盈餘已突破新台幣7000億元大關，達7269.8億元，年增25.62%，亮眼的獲利表現牽動人事版圖，加速招兵買馬，以開創龍年新局；而資訊科技業扮演領頭羊角色，未來仍是AI題材一枝獨秀，具備相關領域的頂尖人才待價而沽；受到寒假及春節長假的消費旺季影響，餐飲及住宿人力缺口恐怕加劇，建議徵才企業適度調整敘薪條件，提高徵才誘因，才有機會在短時間內補足人力迎接商機。
 

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