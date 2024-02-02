「手沾印泥」立院院長投票變無效票 陳昭姿請辭民眾黨團幹事長
立院第十一屆立委昨日報到，並舉行正副院長選舉。民眾黨立委陳昭姿在院長投票時，因為手沾印泥而造成選票沾到印泥被判定無效票，導致民眾黨推派的立院院長參選人黃珊珊僅獲得7票，讓民眾黨主席柯文哲先前喊出的「團進團出」出現破口。對此，民眾黨立院黨團今（2）日表示，陳昭姿決定主動請辭幹事長負責，中評會下週二（2月6日）也將召開臨時會討論。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨團今日表示，關於昨日本黨黨團成員陳昭姿，在票選院長時所引發的廢票爭議一事，陳昭姿表示雖是因不慎手沾印泥而汙染選票，但秉持著台灣民眾黨的紀律精神，決定主動請辭幹事長，黨團決議由吳春城委員接任。
民眾黨團表示，針對廢票爭議一事，中評會也已決議召開臨時會討論，將在下周二（6日）進行；陳昭姿表示，身為黨員必須展現負責任的態度，會主動到中評會詳細說明。
柯文哲今日上午出席民眾黨立院黨團會議，會後接受訪問，柯文哲表示，事情鬧那麼大還是要有一些處分，陳昭姿個人也要去中評會說明。
媒體詢問昨天黃珊珊說沒那麽嚴重，但是中評會說要召開會議，是否是黨內反珊派與挺珊派內鬥？柯文哲表示，沒那麽嚴重，他主張一切照SOP走，也規範照規範走。