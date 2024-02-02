SBL裕隆球員涉簽賭、打假球 吳季穎10球員起訴、翁嘉鴻通緝
士林地檢署偵辦SBL聯盟所屬球隊於賽事中，涉簽賭及打假球等6案今（1）日偵查終結，檢方分別依涉嫌違反《運動彩券發行條例》、《刑法》網路賭博、意圖營利供給賭博場所、詐欺取財、加重詐欺取財等罪，將15人起訴，其中10人為球員，同時向法院聲請沒收2000萬餘元不法所得。
記者潘千詩／台北報導
遭起訴的10名球員為柯旻豪、吳季穎、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩，以及外籍球員班霸。其中，柯旻豪因否認犯罪遭收押，起訴後將由法院決定是否繼續押。
另5人則為之前不同球隊的助理教練並兼地下組頭的邱繼緯，吳季穎前女友黃品瑄，以及提供帳戶的張姓、游姓、邱姓等友人或同學。至於涉案球員翁嘉鴻至今未到案，檢方認定他已逃匿，依法發布通緝。
檢警查出，2022年12月27日至2023年5月21日第20屆SBL賽程，自熱身賽開始至例行賽期間，吳等球員涉集體透過地下簽賭網站下注簽賭，或透過其他友人協助下助簽賭，至少十數場賽事；下注場次中，有7場賽事為達地下賭盤開出讓分，或盤中受讓分數多寡，而以控制比分方式打假球操控比賽結果。
檢方表示，包括：於比賽時未依教練指示戰術、或以離譜投籃、故意傳球失誤、刻意不傳球、故意遭抄截、或刻意罰球不進、傳球次數遽增、出手時機不合常理、故意運球出界、甚至讓對手輕鬆投籃等方式，操控球隊輸贏及得分，賭資金額更以千萬元計。