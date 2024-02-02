搭紅髮艾德演唱會商機 高雄商圈夜市優惠券優惠地圖上線
英國知名串流創作歌手紅髮艾德本週六（3）日即將在高雄世運主場館開唱，高雄市政府搭配演唱會檔期推出「2024商圈夜市優惠券」，歌迷們只要在於2月2日至2月4日於高捷6個車站內就能兌換，經發局特別透過捷運輕軌路網圖標示出來，製成「商圈夜市優惠券優惠地圖」，完整的收錄，歡迎歌迷馬上存起來，跟著攻略來高雄聽演唱會、吃美食！
記者郭凱杰／高雄報導
「2024商圈夜市優惠券」使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家。甚至還有特色早午餐，通通都收錄在「商圈夜市優惠券優惠地圖」中。例如輕軌沿線內惟藝術中心旁的「G-KO金庫吧」、壽山公園站旁的「紅瀰咖啡」、高雄高工附近的「夜葉食堂」等，都提供歌迷持券的獨享優惠。
經發局長廖泰翔表示，透過發放商圈夜市優惠券活動所推出的「加時延暢」專案，經過前面幾波的活動，合作店家一次比一次多，這一次除了餐酒館、居酒屋、宵夜小吃加入之外，也特別納入了特色早午餐餐廳，提供歌迷不同的選擇。此外，經發局也特別優惠店家結合捷運輕軌路線圖，標註各站周邊店家，除了為店家行銷宣傳之外，更鼓勵歌迷朋友多多使用大眾運輸工具聽歌吃美食。
經發局提醒，「2024商圈夜市優惠券」將於2月2日起至2月4日在高捷車站包括左營高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔站發放，從10:00到22:00發放，部分捷運站服務延長至24:00，請樂迷務必留意各站服務時間，把握機會現場憑演唱會門票領取，有疑問請洽客服專線07-9722195或上官網查詢。