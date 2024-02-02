週末氣溫回溫！初一冷氣團強襲「低溫剩13度」 春節全台降溫時程
今（2）日東北季風增強，迎風面雲量增多，並有零星的降雨，這波東北風除了強度弱，影響的時間也短，週末各地氣溫再度回升，下週一晚上起會先經歷一段降溫，北部低溫下降到攝氏15度左右，中南部地區在輻射冷卻的輔助下，也會降到攝氏16-20度。小年夜華南雲雨區通過，是天氣最不穩定的一天，這段時間內會開始第二段降溫，預測除夕到元旦北部氣溫會到攝氏13-14度，有機會來到冷氣團的等級。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險分析師李至晟預報指出，今天清晨東北季風增強，迎風面雲量增多，並有零星的降雨，不過因為冷空氣不強，反而因為雲層阻礙輻射冷卻，清晨的低溫還有稍微上升，大約在攝氏15-18度。這波東北風除了強度弱，影響的時間也短，明天就會減弱，今天北部、東半部的高溫會短暫下降來到攝氏20度出頭，跟前幾天相比落差比較大，出門可以加件外套。中南部地區影響不大，還是晴到多雲、日夜溫差大的天氣，內陸一樣會有攝氏30度以上的高溫。
而這個週休假期，又會回到東南到偏南風的影響，各地氣溫再次回升，一樣只有東半部的迎風面有短暫降雨。但比較不一樣的是，週日鋒面接近，南風比較強，中南部的空氣品質會改善，另外這段時間西半部跟海峽上也要持續留意濃霧，空運或海運可能會受到影響，出發前最好確定一下航班狀況。
李至晟表示，下週是年前最後一段上班日，目前看來前期雖然有降雨，但低溫還不會顯著下降；首先是下週一清晨鋒面通過，時間比之前預期的稍微提早，預計上班時段中北部都有陣雨機會，南部則以多雲到陰的天氣為主；鋒面通過的速度很快，下半天開始西半部的降雨緩和，轉成東北季風天氣型態，週一晚上起會先經歷一段降溫，北部低溫下降到15度左右，中南部地區在輻射冷卻的輔助下，也會降到攝氏16-20度。
而在週三華南雲雨區接近，各地降雨增多，越晚越明顯，在週四小年夜，也就是春節連假第一天，華南雲雨區通過，全臺都有陣雨機會，是天氣最不穩定的一天，這段時間內會開始第二段降溫，預測除夕到元旦北部氣溫會到攝氏13-14度，有機會來到冷氣團的等級。
而下個週末起進入連假後段，水氣減少，冷空氣減弱，不過還是要留意夜間清晨輻射冷卻造成的低溫。目前看來收工日前後臺灣又會回到東北季風減弱，氣溫回升的波段。時序進入春季，還是要請大家多多關心最新的天氣預報。