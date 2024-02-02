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香港正悄悄被關進鐵幕！謝金河：逐漸走向枯竭　令人頭皮發麻

▲謝金河認為，香港正試圖通過基本法23條，不知不覺被悄悄關進「鐵幕」中，百年繁華也正在逐漸流失。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝金河認為，香港正試圖通過基本法23條，不知不覺被悄悄關進「鐵幕」中，百年繁華也正在逐漸流失。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

香港特首李家超上月30日率領一眾港府高層召開記者會，宣布展開有關《基本法》23條立法的公眾諮詢，為期1個月，不排除增設「境外干預罪」，並擴大「煽惑叛亂罪」的涵蓋範圍，再度引發外界對香港「赤化」的擔憂；與此同時，香港恆生指數亦表現慘澹，一度失守15000點關口，金融及銀行業裁員潮頻傳。對此，財信傳媒董事長謝金河2日分析，香港的慘可能會「出乎大家預料」。

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謝金河2日在臉書發文，指出一個經濟體的櫥窗就是股市，櫉窗越黯淡，也是經濟出現問題的「通知書」，尤其最近香港正試圖通過基本法23條，不知不覺被悄悄關進「鐵幕」中，百年繁華也正在逐漸流失。以2024年元月來說，日本股市大漲8.43%，美國股市也小漲1.22%，但深圳A股大跌15.95%，上海A股跌6.27%，香港國企指數下跌9.96%，恆生指數再跌9.16%。

謝金河表示，從2018年以來，大家已熟悉港股的下跌，但很多重量級企業股價的下跌，已經到令人「頭皮發麻」的地步。例如(以下皆港元)，快手從417.8跌到31.75，嗶哩從1052跌到66.1，半導體的中芯國際從40.25跌到13.92，華虹半導體從64.65跌到14.1。大家都很熟悉的美團從460跌到61.9，鏡頭的舜宇光學從259.4跌到46.75，電動車的蔚來從199.2跌到48.3，小鵬從220跌到24.75。

此外，很多在疫情崛起的生技股也都很慘，康希諾從450跌到16.1，藥明生物從248跌到20.26，平安好醫生從148.5跌到13.38；台灣在香港上市的旺旺從8.44到4.16，康師傅從18.48跌到7.07，統一中國從10.46跌到4.36，全部都是腰斬等級，最慘的是高鑫零售（中國大潤發）從13.4狼跌到0.96，代表中國內需的李寧從108.2到14.94。

謝金河並引述外媒《經濟學人》最近給香港的一個封面故事，即香港不再像國際化城市，過去炙手可熱的商辦大樓，空置率頻創新高，股價破底，愈跌愈深，且毫無支撐力，這是資金源源不絕流出，逐漸走向枯竭的象徵，就如人會逐漸走向衰老，而香港的溫水煮青蛙現象，大多數人卻還渾然不知。


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