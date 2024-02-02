香港正悄悄被關進鐵幕！謝金河：逐漸走向枯竭　令人頭皮發麻

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謝金河表示，從2018年以來，大家已熟悉港股的下跌，但很多重量級企業股價的下跌，已經到令人「頭皮發麻」的地步。例如(以下皆港元)，快手從417.8跌到31.75，嗶哩從1052跌到66.1，半導體的中芯國際從40.25跌到13.92，華虹半導體從64.65跌到14.1。大家都很熟悉的美團從460跌到61.9，鏡頭的舜宇光學從259.4跌到46.75，電動車的蔚來從199.2跌到48.3，小鵬從220跌到24.75。
此外，很多在疫情崛起的生技股也都很慘，康希諾從450跌到16.1，藥明生物從248跌到20.26，平安好醫生從148.5跌到13.38；台灣在香港上市的旺旺從8.44到4.16，康師傅從18.48跌到7.07，統一中國從10.46跌到4.36，全部都是腰斬等級，最慘的是高鑫零售（中國大潤發）從13.4狼跌到0.96，代表中國內需的李寧從108.2到14.94。
謝金河並引述外媒《經濟學人》最近給香港的一個封面故事，即香港不再像國際化城市，過去炙手可熱的商辦大樓，空置率頻創新高，股價破底，愈跌愈深，且毫無支撐力，這是資金源源不絕流出，逐漸走向枯竭的象徵，就如人會逐漸走向衰老，而香港的溫水煮青蛙現象，大多數人卻還渾然不知。