高達82%網友關注生成式AI！已有2成使用者曾為此付費

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資策會資料顯示，已有36%台灣網友使用過生成式AI工具，其中有7成曾使用文字型工具，也是最大宗的工具類型，其次依序為圖像型、程式碼型以及影音型工具；18至25歲族群使用過生成式AI工具的比例超過6成，為全年齡層最高。
柳育林分析，熟悉生成式AI工具將成為未來職場的重要技能，特別是需要經常產製內容的工作，善用工具者能在短時間內生成內容，再輔以人工判斷進行調整，大幅提升工作效率，增加個人在職場的競爭優勢，預期就業環境將因生成式AI迎來變革，對人才市場既有生態也會產生影響。
進一步調查發現，已有近2成的使用者曾經付費，柳育林說，生成式AI在短短幾年內就爆發式成長，且技術仍在快速演進，修正至更符合消費市場的期待，有望朝向兼顧成本與品質的方向發展，因此雖然現階段使用者不到2成付費，不容小覷，顯示出長期市場潛力可期。
然而，隨著生成式AI持續快速發展，也帶來許多待解的疑慮難題。有高達92%網友對於生成式AI抱有疑慮，較擔憂的前三大課題依序為過度依賴（64%）、虛假與偏誤（61%）以及隱私安全（43%），其他如就業衝擊、觸犯法規也有逾三成比例，其中，有近半18至25歲年輕族群擔憂就業衝擊，為全年齡層比例最高，反映出生成式AI發展已成為就業世代的新挑戰。