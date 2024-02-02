駁致電綠高層遊說「珊昌配」！柯文哲批：民進黨不要每天放話
第11屆立法院正副院長昨日選舉，民眾黨推派立委黃珊珊角逐立院龍頭，強調「團進團出」不跑票，不過卻傳出民眾黨主席柯文哲近日透過關係，致電綠營高層遊說促成「珊昌配」。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今（2）日呼籲民進黨不要每天放話，並指出看得出民進黨內部四分五裂，黨主席賴清德管不住。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午出席民眾黨立院黨團會議，會後接受訪問，針對民進黨指致電盼支持黃珊珊，柯文哲表示，1月13日投票結果出來，民進黨知道趨於劣勢，半個多月來都沒來找他們協商，每天只看到民進黨團總召柯建銘一直罵他們，他內心覺得奇怪，直到投票前一天下午民進黨各路人馬都來找他們，甚至要他回電，基於醫界大老當然回電，但他說要回去內部討論一下。
柯文哲表示，投票前一天緊急開線上會議討論，結論是如果民進黨要支持黃珊珊他們當然歡迎，但不能說交換，但是副院長還是不投新潮流，故事就是這樣。媒體追問醫界大老可以公布嗎？柯文哲說，現在他還沒有想要抖出來，他也勸民進黨不要每天在哪裡放話，大家好來好去，若要每天鬼扯就把他們全部講出來。
媒體問是講醫界大老嗎？柯文哲說，「對啊，醫界大老是很多。」
柯文哲說，如果民進黨要拜託民眾黨支持，要早一點來講，從來也不出現，每天罵他們，到投票前一天跑出來，從這件事他發現民進黨四分五裂，賴清德也管不了立法院，立院也是自己幹自己的，「柯建銘也沒有支持游錫堃當（立法院長），你們到底誰代表誰？」他勸民進黨早點整合，否則對國家運作是不利的。