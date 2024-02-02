MLB／林昱珉獲邀大聯盟春訓！響尾蛇給機會 可望攜手卡洛爾訓練
林昱珉有機會上大聯盟了！效力亞利桑那響尾蛇小聯盟2A的台灣旅美棒球好手林昱珉，去年在杭州亞運表現出色，響尾蛇隊今（2）日公布獲邀參加大聯盟春訓的球員名單，共有26人，當中也包含林昱珉，他在去年從新人聯盟直升1A、又獲得邀請上2A，3年內就有機會實現夢想。此外，他也有機會跟「台美混血大物」卡洛爾（Corbin Carroll）一起春訓。
記者吳政紘/綜合報導
林昱珉去年自響尾蛇高階1A起步，之後順利升上2A，總計在2個層級比賽當中，林昱珉共計出賽24場，24場皆擔綱先發，主投121.1局送出140次三振，三振能力相當優異，拿下6勝5敗，防禦率3.86成績。季後參加杭州亞運，對韓國表現出色，可惜中華隊最後未能奪金。
林昱珉是響尾蛇農場新秀第4名，美國知名棒球網站《Baseball Prospectus》獲得第74名肯定，睽違16年再度有台灣選手入選榜單，《MLB Pipeline》點名農場10大左投，林昱珉也是觀察名單。同時，他也是小聯盟響尾蛇新秀排名第7名。
響尾蛇隊投捕訓練營將於2月14日（美國時間）開始報到，全隊在2月19日全隊訓練。林昱珉有機會可以跟台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）一起春訓。
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