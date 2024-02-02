梁靜茹舊地重遊！嘆「8年改變了很多」 淚崩吐疲憊心情
梁靜茹元旦才在杭州結束「當我們談論愛情」跨年演唱會，沒休息幾天，又帶著行囊出發到英、法、紐、澳舉行5場「情歌本格派」音樂會，馬不停蹄地奔波演唱。距離上一次在英國開唱已經8年，在這次的音樂會上，梁靜茹突然心有戚戚焉地表示，8年來改變了很多；在奧克蘭開唱時，梁靜茹竟然唱到淚崩。
記者吳雨婕／綜合報導
這5場「情歌本格派」音樂會從倫敦、巴黎，墨爾本、雪梨和奧克蘭，南北緯相差88度，飛行4萬公里。倫敦是此行首站，梁靜茹從台北飛行16小時後，團隊時差還沒調過來，休息一天就在英國倫敦的溫布利體育館登台。溫布利體育館是她2016年「你的名字是愛情」世界巡演同一個場地，相隔8年再次重返，令她百感交集：「終於再度踏上海外的巡演，8年改變了很多人、事、物，不變的是永遠愛音樂的自己，因為熱愛而更完整；謝謝歌迷的等待，覺得很幸福。」
和「當我們談論愛情」巡演不同的是，這5場「情歌本格派」音樂會氛圍更親近、輕鬆，還特別安排了點歌環節，5場下來梁靜茹唱了許多沒有在歌單上的歌，像是〈偶陣雨〉、〈昨天〉、〈如果有一天〉等等，尤其在奧克蘭站清唱〈夜夜夜夜〉，沒有音樂伴奏，全場大合唱為她和聲，歌迷們都感到無比激動。在最後一站奧克蘭，唱到〈大人〉、〈勇氣〉的時候，梁靜茹眼淚奪眶而出，她說：「這一個月不停地飛行、在不同城市演唱，每一首歌都顯得特別有感，在海外辦音樂會不容易，非常感謝團隊，每個人都克服自己的疲勞在時差中工作，非常辛苦，因為他們的付出，我才能到這麼多地方唱歌給大家聽，願我們都能繼續擁有愛的力量。」
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