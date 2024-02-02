《魷魚遊戲2》搶先看！孔劉這次不拿名片改拿槍 魔王憲哥開戰456
Netflix熱門影集《魷魚遊戲》今年將播出第二季，搶先看劇照今（2）日正式公開，第一季中拿著神祕名片邀約李政宰參加遊戲的「西裝男」孔劉，這次現身不再跟主角玩畫片，他手上改握著一把手槍，與李政宰面面相覷；第一季魔王雖然早就曝光是李炳憲（又譯：李秉憲），但他這次不藏了，直接拿下面具迎戰挑戰者們！
記者陳雅蘭／綜合報導
《魷魚遊戲》最後曾留下伏筆，破關成功的背號456李政宰回到首爾後，為了找出最新的「魷魚遊戲」負責人，他搶走西裝男誘騙他人的「邀請卡」，撥通電話後氣憤的跟對方表示：「我一定要找到你！」便染上一頭紅髮，前往美國挑戰「魷魚遊戲2」，發誓會徹底阻止遊戲進行。
《魷魚遊戲2》中，許多受歡迎的角色也會回歸，包含李秉憲與遊戲招募員孔劉都將再次現身。不僅如此，此次釋出的劇照中，朴珪瑛飾演的角色首次登場，收到遊戲邀請函的她，將開啟神祕又恐怖的「魷魚遊戲」。
《魷魚遊戲2》主要演員包含：李政宰、李炳憲、任時完、姜河那、魏嘏雋、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、康愛心、李大衛、崔勝鉉（T.O.P）、盧載沅、曹柔理、元志安與孔劉（特別演出）等，確定今年播出，正確日期有待Netflix公告。
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