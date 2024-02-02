抖音版Netflix崛起中！1分鐘看完1集霸道總裁 美國大媽全淪陷了
串流平台龍頭Netflix去年就出招打擊「寄生帳號」，近日再強化打擊力道，網友哀號「手機、平板都不能看了」。盡管Netflix漲價又打寄生帳號，去年Q4訂閱人數仍激增超過1300萬，Netflix全球訂閱人數突破2.6億。不過，號稱「抖音版Netflix」的微短劇ReelShort正快速崛起中，1分多鐘就可看完1集霸道總裁，整部看完也才1小時多，美國去年逾700萬人在手機下載ReelShort，不容小覷。
記者徐銘穗/綜合報導
ReelShort母公司「中文在線」（COL）是靠網路小說「爽文」起家，2020年就開始探索短劇市場，把爽文變成「爽劇」，用低廉的成本快速產出短劇，題材多以豪門恩怨、霸道總裁等八點檔劇情居多，曾有微博博主形容，「ReelShort就是找一群老外演十年前的國產偶像劇。
ReelShort短劇很公式、俗套，霸道總裁系列特別受歡迎。熱門第一的《閃婚》(Married at First Sight)，故事描述女主被前男友背叛後嫁給陌生人，才發現老公是億萬富翁，「先婚後愛」，1集約1分半鐘，全集共89集，不間斷追劇2個小時多就能看完。相較Netflix看完一季起碼要7~8個小時，ReelShort堪稱Netflix和TikTok的綜合體。
《紐約時報》報導，據data.ai的數據，2023年，美國總共有逾700萬人在Apple手機或Android手機上下載了ReelShort。去年，它的全球下載量超過了2400萬次。印度是繼美國之後ReelShort的第二大市場，第三是菲律賓。
ReelShort母公司「中文在線」旗下楓葉互動（Crazy Maple Studio）總裁賈毅受訪指出，2024年目標是再推出100部短劇。而除ReelShort外，Sereal+、ShortTV、DramaBox、FlexTV等應用程式也開始製作微短劇，希望能從ReelShort的模式中牟利。