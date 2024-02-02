SBL／前裕隆球員翁嘉鴻遭全台通緝！假球案偵結 吳季穎等被起訴
前SBL裕隆籃球隊球員翁嘉鴻被通緝！裕隆隊因為有球員被爆出打假球，配合組頭放水等，一場獲利3000至5000元不等，加上外圍賭注，引發球界爭議，不過今（2）日檢方起訴吳季穎、柯旻豪、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩、洋將斑霸。翁嘉鴻未到案，發布通緝，翁嘉鴻涉案失聯，因此也被通緝。檢方暫時偵結此案。
記者吳政紘/綜合報導
士林地檢署指出，起訴的10名球員包括：柯旻豪、吳季穎、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩、洋將斑霸。另有一名邱姓助理教煉、4名友人也因為涉案情節重大被起訴。
檢方今日依照違反賭博、《運彩條例》等罪，共起訴15人，其中就有10人皆是裕隆球員，簽賭範圍牽涉極大。不過，其中涉案的球員翁嘉鴻傳喚至今，都未到案說明，檢方認定已逃匿，依法發布通緝。
士檢表示，經主動分案6件偵辦SBL聯盟球隊球員在賽事進行期間疑涉簽賭及打假球案件，經主任檢察官葉耀群與檢察官邱獻民，指揮刑事警察局第四大隊偵辦，動員另外5名檢察官及2名檢察事務官分工合作，蒐證偵查終結。
據了解，這起假球案牽涉人員很廣，甚至連T1職籃聯盟都有球員涉入，不過台灣籃壇即將面臨重建期，就看未來是否有整合機會。
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