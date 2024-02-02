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青銀共融！「青銀廉手、誠信無齡」繪畫成果展登場

▲鼓山高中美術班37名學生，以畫筆繪出12位「樂齡廉政志工」投身廉政服務的畫像。（圖／高市府教育局提供）
▲鼓山高中美術班37名學生，以畫筆繪出12位「樂齡廉政志工」投身廉政服務的畫像。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

為傳遞誠信價值及促進青銀共融，高雄市政府教育局、政風處攜手鼓山高中美術班共同舉行「當我們廉在一起-青銀廉手，誠信無齡」活動，鼓山高中美術班37名學生，以畫筆繪出12位「樂齡廉政志工」投身廉政服務的畫像，構圖生動維妙維肖，作品即日起至2月6日，在小港機場捷運站「國內線方向廊道」展出。

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作品內容以「透明城市」與「廉潔誠信」為主題進行對話，透過志工分享投身志願服務的生命歷程，引導學生思考「廉潔誠信」的意義及價值，並請學生們以肖像速寫形式為志工描摹出投身廉政服務軌跡；有學生直接以畫筆臨摹志工肖像，細膩刻畫出志工和藹可親的面容，令人印象深刻。

▲「青銀廉手、誠信無齡」繪畫成果展即日起至2月6日，在小港機場捷運站「國內線方向廊道」展出。（圖／高市府教育局提供）
▲「青銀廉手、誠信無齡」繪畫成果展即日起至2月6日，在小港機場捷運站「國內線方向廊道」展出。（圖／高市府教育局提供）
也有學生畫出志工參與廉政宣導，在公共場合用心向民眾傳遞深化法紀觀念；另有學生發揮創意，將誠信觀念於都市生活的體現呈現在畫紙上，如高雄市輕軌誠信自主的收費模式，以及「良心商店」等，都成為學生揮灑創意的題材，作品精彩值得欣賞。

陳同學以「樂齡廉政志工」阿美姐為繪畫對象，下筆前與阿美姐訪談分享後，發現她從家庭主婦投入廉政志工一做就是8年，也從自己家庭與朋友開始，將「廉潔」觀念帶入傳遞給更多民眾，阿美姐用心與持續推動精神令她印象最為深刻，因此畫出她認真的表情，感謝志工們在廉政志願服務工作的熱忱與奉獻。

鼓山高中校長廖俞雲表示，透過活動讓美術班學生們接觸到來自不同年齡層的人生經驗，引導學生們深思「廉潔誠信」的意義。美術班蔡毓玲老師指出，作品以「廉潔誠信」為主題創作，考驗學生們將抽象概念與實物結合的能力，在創作過程中需要更多思考與引導，學生們的表現令人高興。

高市府教育局長謝文斌表示對美術班同學們作品留下豐富的印象，尤其將市政建設與誠信主題結合的成果畫作更是印象深刻，此外，透過跨領域、跨世代與「樂齡廉政志工」的對話，讓同學們視野能更開闊。感謝政風處同仁、鼓山高中校長與師生的參與，共同促成此次青銀對話的藝術饗宴。

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