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《與神同行》周浩旻控兒子被虐待！判決出爐　他淚訴：曾想過輕生

▲南韓人氣漫畫《與神同行》的作者周浩旻，曾偷錄音控告特教老師虐待兒童、不當管教，1審判決出爐，老師被叛「有罪」。（圖／周浩旻IG）
▲南韓人氣漫畫《與神同行》的作者周浩旻，曾偷錄音控告特教老師虐待兒童、不當管教，1審判決出爐，老師被叛「有罪」。（圖／周浩旻IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓漫畫家周浩旻是人氣網漫《與神同行》的作者，該作改編成電影後，受到了許多人的喜愛。他去年爆出在自閉症兒子的書包放錄音筆，並以錄下的內容指控老師「不當管教、虐待學生」的事件，引發了爭議，近期他控告該名特教老師的官司判決出驢，老師1審被判「有罪」，對此他在昨（1）日晚上開直播表示：「心情依舊很沉重，希望這件事不會造成特教生父母與特教老師之間的對立。」並透露官司過程中確實有想輕生的念頭。 

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先前周浩旻夫妻因為發現兒子不想上學，便在兒子書包中放了錄音機，並以錄下的內容提告特教老師，起初他們這樣的作法引發了很大的爭議，許多民眾認為他們偷錄音是違法行為，並引起許多民眾為特教師行業辯護。

然而，官司1審判決出爐，該名對周浩旻兒子不當管教的特教老師，被判有罪。雖然看起來法院已經採用周浩旻夫妻提供的「錄音證據」進行審判，但周浩旻卻表示自己心情依舊複雜，並在直播中說道：「我曾決定要背負所有的罪過去死，也開始寫遺書，甚至連速燃炭都買好了。」言語間透露了整起事件，令他心力交瘁。 

▲周浩旻1日晚間聽完判決後，開直播淚訴這段時間內心的煎熬，並透露「曾想過輕生」。（圖／傳攝自OSEN）
▲周浩旻1日晚間聽完審判後，開直播淚訴這段時間內心的煎熬，並透露「曾想過輕生」。（圖／傳攝自OSEN）
周浩旻1日上午與妻子一起出席了在水原地方法院的庭審，夫妻倆聽完審判後，在法院外接受媒體訪問表示「心情依舊很沉重，站在孩子受虐一事在法庭上討回公道的父母立場，我們一點都不覺得開心，希望這件事不會成為特教生父母與特教老師之間的對立」，他們也了解整起事件並非特教老師一人的過失，喊話教育局及相關單位能夠「重視制度與人力不足的問題」。 

周浩旻也提到先前大法院認定他偷錄音的音檔，不具證據效力，令他無奈表示「孩子還小，根本沒辦法好好表達自己的想法，除了偷錄音真的沒有其他辦法了」，希望外界能一起想想能用什麼方法來保護那些無法完整表達想法的小孩、老弱婦孺，以及身心障礙者。目前，周浩旻患有自閉症的兒子在事件發生後，已經改成在家自學。

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