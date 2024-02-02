《與神同行》周浩旻控兒子被虐待！判決出爐　他淚訴：曾想過輕生

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然而，官司1審判決出爐，該名對周浩旻兒子不當管教的特教老師，被判有罪。雖然看起來法院已經採用周浩旻夫妻提供的「錄音證據」進行審判，但周浩旻卻表示自己心情依舊複雜，並在直播中說道：「我曾決定要背負所有的罪過去死，也開始寫遺書，甚至連速燃炭都買好了。」言語間透露了整起事件，令他心力交瘁。
周浩旻1日上午與妻子一起出席了在水原地方法院的庭審，夫妻倆聽完審判後，在法院外接受媒體訪問表示「心情依舊很沉重，站在孩子受虐一事在法庭上討回公道的父母立場，我們一點都不覺得開心，希望這件事不會成為特教生父母與特教老師之間的對立」，他們也了解整起事件並非特教老師一人的過失，喊話教育局及相關單位能夠「重視制度與人力不足的問題」。
周浩旻也提到先前大法院認定他偷錄音的音檔，不具證據效力，令他無奈表示「孩子還小，根本沒辦法好好表達自己的想法，除了偷錄音真的沒有其他辦法了」，希望外界能一起想想能用什麼方法來保護那些無法完整表達想法的小孩、老弱婦孺，以及身心障礙者。目前，周浩旻患有自閉症的兒子在事件發生後，已經改成在家自學。
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