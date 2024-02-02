選舉羅生門柯文哲喊告　吳崢反批編故事：醫界大老願到法院說明

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對此，吳崢上午在民進黨中央接受媒體訪問，並再次還原過程，他說，事實真相非常單純，柯文哲在前天曾主動通電話給綠營醫界前輩，在通話中表達民眾黨願意支持蔡其昌擔任副院長，但希望綠營在院長選舉中支持黃珊珊，不過民進黨團無法接受這條件，因為民進黨團底線是堅定支持游錫堃擔任院長，若民眾黨願意合作的話，副院長能支持民眾黨人選，但民眾黨團未接受。
對於柯文哲要提告一事，吳崢說，尊重他的權利，歡迎到法院說清楚，關於相關通聯記錄、這名醫師、人證部分，他也願意到法院把話說清楚，若柯文哲希望到法院論是非、黑白，「我們非常歡迎」。
吳崢提到，大家用正常人邏輯想就能明白，民眾黨聲稱民進黨主動來談，但此事蔡其昌已否認，再來就是，民進黨要談合作，一定是在院長部分詢問是否能支持游錫堃，副院長再合作，「院長才是是國會象徵 ，怎麼柯文哲放話說，民進黨主動找民眾黨，願意放棄院長、希望支持民進黨所推的副院長，這違反直覺與常理」。
吳崢說，柯文哲說要告，尊重其權利，在民主社會中，在立法院長選舉去爭取支持都很正常，重點是過程保持誠信，「院長選舉已經結束，柯文哲主席沒必要出來放話、編故事，我們也理解，選舉結果出爐後，有民眾黨支持者感到不安，不清楚柯文哲是否要轉移焦點？柯應要跟社會報告，為何民眾黨在第二輪棄權，造成韓國瑜當選？」
媒體詢問，柯文哲稱民進黨一天到晚罵民眾黨，到選前才打電話尋求合作？吳崢也說，柯文哲也一天到晚罵民進黨，民進黨態度一直很清楚，在政策理念不同的地方，一定要講清楚，這都是民主社會中，政黨正常的攻防，院長選舉各黨尋求支持非常自然，因此游錫堃跟蔡其昌才會到民眾黨團公開拜訪，既然民眾黨後來決定推出黃珊珊，「我們也尊重」。
吳崢強調，民進黨團立場堅定支持游錫堃，所以昨天黨團51票都沒有跑、堅定支持游昌配，反倒民眾黨，黃珊珊參選立法院長，「連該開出的8票都開不出來，究竟是哪邊立場堅定、哪邊意志鬆動，社會一目了然」。
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