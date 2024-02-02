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廣達員工起床笑呵呵！年終入帳上看7個月　林百里喊話蛻變AI公司

▲廣達董事長林百里（圖右）、副董梁次震（圖左）1日發出內部信，宣布今起針對去年度發放2.5個月到7個月的年終獎金，讓員工荷包滿滿過新年。（圖／NOWnews資料照片）
▲廣達董事長林百里（圖右）、副董梁次震（圖左）1日發出內部信，宣布今起針對去年度發放2.5個月到7個月的年終獎金，讓員工荷包滿滿過新年。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

輝達創辦人黃仁勳再度來台，AI浪潮持續發燒，其中，AI伺股器指標股緯創尾牙今（2）日壓軸登場，外界相當關注緯創董事長林銘憲對2024年AI最新市況看法。而同是AI伺服器的廣達，則在昨（1）日率先報喜，以公司內部信方式向員工宣布，今起針對去年度發放2.5個月到7個月的年終獎金，讓員工荷包滿滿過新年。廣達董事長林百里、副董事長梁次震更在信中喊話，期望把握關鍵時刻，讓廣達快速蛻變成AI公司。

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廣達去（2023）年全年累計營收1.08兆元，雖年減15.3％，但仍突破兆元關卡，且去年前三季每股稅後純益（EPS）為7.63元，顯見AI布局結果亮眼。為了感謝及激勵員工，廣達昨日以員工內部信形式宣布加碼年終獎金，今日直接發放2.5到7個月的年終獎金，比起往年的2.5到5個月或5.5個月更多。

此外，林百里與梁次震於信中表示，廣達長期投入AI伺服器研發，順利搭上AI列車，掌握各種商機，儘管面對種種壓力，獲利仍然繼續成長。而展望2024年，則指出在經濟仍混沌未明，且景氣下墜而AI正大幅擴張的同時，必須認清此劇烈變化，順著強大的AI潮流，全力學習AI，全面發展AI產品，廣泛應用AI技術。

同時，林百里與梁次震也向員工喊話，務必把握這一個關鍵時刻，將AI融入每一個產品、每一項作業中，讓廣達快速蛻變為AI公司，發展成「A+的廣達」，保持產品與技術領先。

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