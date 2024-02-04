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傻眼！「抗菌洗碗精」不代表能殺菌　食藥署：天然有機也沒比較好

▲標榜抗菌的洗潔劑，是指其抗菌成分能讓洗潔劑保存較長，不是能留在容器表面持續發揮抗菌效果。（圖／取自photoAC）
▲標榜抗菌的洗潔劑，是指其抗菌成分能讓洗潔劑保存較長，不是能留在容器表面持續發揮抗菌效果。（圖／取自photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

市面上的洗碗精、蔬果洗潔劑種類繁多，有民眾認為宣稱「抗菌」的產品，清潔效果會更好，但事實並非如此。專家表示，抗菌是指洗潔劑本身因添加特殊成分而能保存較久，不代表用來清潔容器或食品的效果能更持久；食藥署也說，某些食材清洗後仍需加熱才能吃，將抗菌洗潔劑用於這類食物意義不大。

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◼️「抗菌」≠有殺菌效果
對於消費者是否要將抗菌洗潔劑視為採購首選，長榮大學食品安全衛生與檢驗學士學位學程副教授許淑真說，不論是洗碗精或蔬果洗潔劑，都屬於食品用洗潔劑，其功能是將食品表面或接觸面清洗乾淨，且洗完盡量不殘留。

而標榜抗菌的洗潔劑，是指其所含抗菌成分，有助洗潔劑保存較長的時間，不代表能留在食品或容器表面持續發揮抗菌效果。食藥署也強調，食品用洗潔劑有無抗菌效果，在使用上沒有太大的差異，尤其某些食材經清洗後仍需要加熱才可食用，那洗潔劑中含有抗菌成分其實沒有必要。 

▲內行的網友認為，用稀釋的洗碗精水比香水更有效。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲食藥署指出，洗潔劑中含有抗菌成分其實沒必要。（圖／取自pixabay）
◼️天然有機洗潔劑　安全性沒差別
此外，某些洗潔劑標榜天然、有機，讓民眾看了覺得很安心，但其實也是一種迷思。許淑真指出，洗潔劑功能是將表面髒污去除，並非食用，且內含的清潔有效成分屬界面活性劑，多為化工合成物，因此不論是一般的洗潔劑，或含有天然或有機成分的洗潔劑，功能都一樣，在使用上、安全性沒有差別。 

◼️環保酵素注意甲醇超標
許淑真也指出，某些以蔬果、果皮為原料發酵製成的洗潔劑（常稱為環保酵素），由於發酵過程可能產生甲醇，反而使得成品中的甲醇含量超標，民眾須特別留意。

▲純天然的環保酵素是利用無農藥檸檬，加上黑糖和水混和攪拌，靜置發酵半年後就完成了清潔力很棒的純天然清潔酵素。（圖／記者李春台攝，2023.02.12）
▲以蔬果為原料發酵製成的洗潔劑，要注意發酵過程產生甲醇有無超標。（圖／NOWnews資料照）
◼️「食品級洗潔劑、無毒洗碗精」違規
食藥署表示，為避免民眾混淆，法規已明定洗潔劑不可標示「食品級」或「無毒」等同義中文或外文字樣，若出現「食品級洗潔劑」、「無毒洗碗精」、「無毒蔬果洗潔劑」等，其實都不符規定，提醒民眾購買時須留意相關的標示與廣告，避免買到誇大不實的產品，更重要是使用所有洗潔劑後，都應確實以清水沖洗乾淨，才能減少洗潔劑殘留。

▲菜瓜布,洗碗。（圖／官方提供）
▲食藥署提醒，洗潔劑不可標示「食品級、無毒」等字樣。（圖／品牌提供）

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