傻眼！「抗菌洗碗精」不代表能殺菌　食藥署：天然有機也沒比較好

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對於消費者是否要將抗菌洗潔劑視為採購首選，長榮大學食品安全衛生與檢驗學士學位學程副教授許淑真說，不論是洗碗精或蔬果洗潔劑，都屬於食品用洗潔劑，其功能是將食品表面或接觸面清洗乾淨，且洗完盡量不殘留。
而標榜抗菌的洗潔劑，是指其所含抗菌成分，有助洗潔劑保存較長的時間，不代表能留在食品或容器表面持續發揮抗菌效果。食藥署也強調，食品用洗潔劑有無抗菌效果，在使用上沒有太大的差異，尤其某些食材經清洗後仍需要加熱才可食用，那洗潔劑中含有抗菌成分其實沒有必要。
◼️天然有機洗潔劑 安全性沒差別
此外，某些洗潔劑標榜天然、有機，讓民眾看了覺得很安心，但其實也是一種迷思。許淑真指出，洗潔劑功能是將表面髒污去除，並非食用，且內含的清潔有效成分屬界面活性劑，多為化工合成物，因此不論是一般的洗潔劑，或含有天然或有機成分的洗潔劑，功能都一樣，在使用上、安全性沒有差別。
◼️環保酵素注意甲醇超標
許淑真也指出，某些以蔬果、果皮為原料發酵製成的洗潔劑（常稱為環保酵素），由於發酵過程可能產生甲醇，反而使得成品中的甲醇含量超標，民眾須特別留意。
◼️「食品級洗潔劑、無毒洗碗精」違規
食藥署表示，為避免民眾混淆，法規已明定洗潔劑不可標示「食品級」或「無毒」等同義中文或外文字樣，若出現「食品級洗潔劑」、「無毒洗碗精」、「無毒蔬果洗潔劑」等，其實都不符規定，提醒民眾購買時須留意相關的標示與廣告，避免買到誇大不實的產品，更重要是使用所有洗潔劑後，都應確實以清水沖洗乾淨，才能減少洗潔劑殘留。