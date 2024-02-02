周杰倫機上真面目！空姐爆料「搭商務艙只做這件事」 老蕭超暖心
空服員因為職業關係經常接待大明星，台灣網紅Silvia近日上香港節目，透露以前做過空姐，現在是日語家教，也發行性感寫真集，並分享藝人搭機的行徑，其中亞洲天王周杰倫（周董）上飛機「只想睡覺」，花錢搭商務艙卻沒使用任何服務，一路從紐約睡回台灣，讓她印象深刻，另有空服員分享，蕭敬騰（老蕭）暖心的小動作。
記者楊穎軒／綜合報導
Silvia在節目《晚吹- 404_886流量密碼》被問曾經接待過那位明星，她表示：「周杰倫、昆凌、蔡依林、蘇打綠和羅志祥。」Silvia說，服務明星比較簡單，比較不會被刁難，大多數明星行程都很趕，「他們只想睡覺，不會有特殊要求，周杰倫完全不吃飛機上的東西，我服務他是紐約回台灣，他什麼也沒有吃，只是睡覺。」
過去有空服員在粉專「航空迷因」投稿，透露遇過金曲歌王蕭敬騰兩次，對方跟經紀人都很NICE，「基本上簽名都OK，合照就比較不方便，經紀人會以還未上妝婉拒」，下機前，老蕭還刻意轉身、對眼向原PO道謝，接著用唇語說：「抱歉無法合照！」讓他備感窩心。
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