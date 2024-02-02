MLB／賽揚強投Corbin Burnes轉隊！金鶯老闆大手筆 送出農場新秀
去年巴爾的摩金鶯（MLB）在美聯東區拿下龍頭，金鶯老闆John Angelos則在休賽季選擇以17.25億美元（約新台幣541.8億）將球隊售出，但球隊補強並未受到出售影響，在今（2）日根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal表示，「金鶯送出農場兩大新秀，換回密爾瓦基釀酒人賽揚強投Corbin Burnes。」
記者張志宇/綜合報導
在此筆交易案中，金鶯送出百大新秀排行第63名的游擊手Joey Ortiz、前大物左投D.L. Hall與一枚今年選秀第34順位選秀權，向釀酒人交易來賽揚強投Corbin Burnes。
新老闆David Rubenstein在昨（1）日以17.25億美元（約新台幣541.8億）買下金鶯，便誓言要為巴爾的摩帶回一座世界大賽冠軍，球團管理層便在今啟動交易，換來賽揚強投Corbin Burnes。
Corbin Burnes現年將滿29歲，上個賽季出賽32場，主投193.2局繳出10勝、8敗、200次三振，每局被上壘率為1.07，連3季勝投達到雙位數，更在2021年時拿下國聯賽揚獎，該季繳出11勝5敗防禦率2.43的成績。
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