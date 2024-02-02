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台積電市值遠超三星2.5倍！因看準「這潮流」　差距不斷擴大

▲韓媒報導指出，台積電與三星電子的市值差距在過去一年中已經擴大到2.5倍，其中台積電因為人工智慧（AI）的熱潮市值不斷向上攀升。（圖／美聯社／達志影像／NOWnews合成）
▲韓媒報導指出，台積電與三星電子的市值差距在過去一年中已經擴大到2.5倍，其中台積電因為人工智慧（AI）的熱潮市值不斷向上攀升。（圖／美聯社／達志影像／NOWnews合成）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台積電和韓國三星電子在晶圓代工領域競爭激烈，三星電子近來公布2023年第四季財報之後，韓國媒體就開始計算三星電子與台積電的差距。根據統計，台積電與三星電子的市值差距在過去一年中已經擴大到2.5倍，其中，台積電因為人工智慧（AI）的熱潮市值不斷向上攀升，但三星也被認為有可能遭到低估。

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根據《Business Korea》報導，全球市值追蹤網站「CompaniesMarketCap」數據顯示，截至1月28日，台積電市值來到6081.5億美元，大幅領先三星電子的3644.3億美元，差距約為2437億美元（約台幣7.6兆元）。相較2022年底，當時台積電市值為3863億美元，僅領先三星933億美元的情況，在短短一年左右的時間中，市值差距足足擴大2.5倍左右。

從年終市值差距來看，三星電子在2020年底市值為5008億美元，領先台積電的4881億美元，差距約為127億美元。但台積電後續持續超車，連續三年保持優勢，2021年領先1338億美元、2022年領先933億美元、2023年領先1378億美元。

與此同時，韓國和台灣股市之間的市值差距也在擴大，雙邊股市市值差距從1月2日的1640.59億美元，增加到1月23日的2771.26億美元。報導指出，由於台積電與三星都是台、韓兩國股市的龍頭股，權重佔比分別有25％、20％，一定程度導致兩國股市間的差距也擴大。今年以來，三星市值和KOSPI指數分別下跌9.24%和6.66%，而台積電市值和台灣股市則上漲12.75%和0.36%。

面對這截然不同的結果，分析師認為要歸因於對AI受惠的不同預期。韓國元大證券分析師Kang Daeseok解釋，「去年受到總統大選影響，台灣股市整體低迷，沒有完全參與AI的漲勢。但儘管政策仍存在不確定性，但自2023年11月開始出現的淨買入大幅湧入，重振了投資人對台積電的投資熱情。」

但另一方面，韓國的股市與三星市值，在沒有追趕上輝達所代表的人工智慧熱潮之後，整體市值表現呈現著低迷的狀態。因此造成了台灣與韓國股市，以及台積電與三星市值拉大的情況。

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