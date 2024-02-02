台積電市值遠超三星2.5倍！因看準「這潮流」　差距不斷擴大

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從年終市值差距來看，三星電子在2020年底市值為5008億美元，領先台積電的4881億美元，差距約為127億美元。但台積電後續持續超車，連續三年保持優勢，2021年領先1338億美元、2022年領先933億美元、2023年領先1378億美元。
與此同時，韓國和台灣股市之間的市值差距也在擴大，雙邊股市市值差距從1月2日的1640.59億美元，增加到1月23日的2771.26億美元。報導指出，由於台積電與三星都是台、韓兩國股市的龍頭股，權重佔比分別有25％、20％，一定程度導致兩國股市間的差距也擴大。今年以來，三星市值和KOSPI指數分別下跌9.24%和6.66%，而台積電市值和台灣股市則上漲12.75%和0.36%。
面對這截然不同的結果，分析師認為要歸因於對AI受惠的不同預期。韓國元大證券分析師Kang Daeseok解釋，「去年受到總統大選影響，台灣股市整體低迷，沒有完全參與AI的漲勢。但儘管政策仍存在不確定性，但自2023年11月開始出現的淨買入大幅湧入，重振了投資人對台積電的投資熱情。」
但另一方面，韓國的股市與三星市值，在沒有追趕上輝達所代表的人工智慧熱潮之後，整體市值表現呈現著低迷的狀態。因此造成了台灣與韓國股市，以及台積電與三星市值拉大的情況。