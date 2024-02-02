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領券免費玩！冬日遊樂園每場3小時一票玩到底

▲「2024冬日遊樂園」有多種遊樂設施，場域內還有許多好看又好拍的作品，像是網路討論度爆表的「屁屁鴨」等。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「2024冬日遊樂園」有多種遊樂設施，場域內還有許多好看又好拍的作品，像是網路討論度爆表的「屁屁鴨」等。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄冬日遊樂園即日起至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除了超人氣黃色小鴨，遊樂園內設施豐富，有最受小朋友們喜愛的黃色球池，還有4大主題氣墊及旋轉木馬、咖啡杯等共15座設施，並且全部免費。高市府觀光局特別規劃，週一至週四發放「日光券」，週五至週日及例假日發放「日光券」及「星光券」；每場次3小時，免費一票玩到底，且不限遊玩設施種類及次數。

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▲「2024冬日遊樂園」有多種遊樂設施，還有許多好看又好拍的作品，像是「屁屁鴨」等。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「2024冬日遊樂園」有多種遊樂設施，還有許多好看又好拍的作品，像是「屁屁鴨」等。（圖／記者陳美嘉攝）
高市府觀光局長高閔琳表示，為了讓大小朋友能有舒適的遊樂與休憩空間，並提升遊樂設施的使用率及公平性，樂園規劃採取下午3點到6點的「日光券」及6點到9點的「星光券」兩個場次，每場次於開始前1小時發放當日票券。小朋友拿到票券即可在該場次期間內，免費暢玩園區內的遊樂設施。

▲最受大小朋友喜愛的黃色球池。（圖／高市府觀光局提供）
▲最受大小朋友喜愛的黃色球池。（圖／高市府觀光局提供）
觀光局補充說明，樂園每天於下午2點開始發放「日光券」、週五至週日及例假日下午5點開始發放「星光券」。在遊樂園的場域內，除了有直徑達20公尺的超大型黃色球池，還有四大特色造型氣墊，適合小朋友開心自由的蹦蹦跳，另有旋轉木馬、熱氣球、飛機、嘟嘟車等機械遊樂設施。

▲遊園券發放時間及方式。（圖／高市府觀光局提供）
▲遊園券發放時間及方式。（圖／高市府觀光局提供）
此外，場域內還有許多好看又好拍的作品，其中，高雄在地企業「嘉鴻遊艇集團」特別精心打造一艘長6.3米、名為「黃小婷」的Yellow Submarine黃色潛水艇。而最近網路討論度爆表的「屁屁鴨」，則是提取黃色小鴨的概念與意象，設計成可愛的鴨屁股並露出鴨蹼。場內還有結合海內外多位藝術家裝置的「療癒森林」展區，假日還有兒童劇場、馬戲、街頭藝人等精彩表演，歡迎大家一起來冬日遊樂園同樂。

觀光局溫馨提醒，高雄近日午後氣溫偏熱，建議家長出門前替小朋友準備環保水壺，讓小朋友在遊樂園裡玩樂之餘也要多補充水分；同時也提醒家長，可讓小朋友穿著長袖、長褲及襪子進入氣墊區遊玩，避免皮膚摩擦受傷。此外，所有遊樂設施均有年齡及身高、體重限制，請參閱票券背面及現場告示牌的使用說明。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

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