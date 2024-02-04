「凍甲」沒弄好釀大禍！恐變蜂窩性組織炎害命　醫教6招預防嵌甲

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針對嵌甲治療方法， 李采暹指出，有非手術與手術治療，前者包括口服抗生素、抗發炎藥物，也可透過冷凍或燒灼來切除肉芽組織增生，或使用槽狀填充墊片，或墊上棉球、棉捲等。
此外，還可考慮裝置趾甲矯正器，其有多種材質與種類，大致分為金屬絲線與貼片式，可依不同狀況選擇適合的種類，但應由醫師評估。
相對傳統手術治療，使用趾甲矯正器無須忍受麻醉、疼痛與術後傷口照護，除能即刻緩解疼痛，也能長久維持治療效果，配置矯正器則約需 3 個月，視個人狀況可能時間會更長，但不影響日常生活。
對於手術治療， 李采暹則說，部分趾甲拔除伴隨甲基質燒灼是嵌甲常見療法，術後應暫時避免激烈運動，並須照顧傷口1至2周，視情況合併口服抗生素；此外，術後大多數症狀都能獲即刻緩解，且復發率不高， 但若未落實趾甲預防與保養仍恐反覆發作。
李采暹也說，手術治療可使趾甲變窄，適用於趾甲片較寬的患者，若趾甲片較窄或萎縮則較為不宜。
李采暹強調，無論上述哪種治療皆有其優缺點，應與醫師討論才能選出最適合的方式，平時則應做好嵌甲保養，例如趾甲按摩， 將皮膚從趾甲邊緣往外推開，並應挑選合腳的鞋子等，對於預防嵌甲都會有效。
🟡預防嵌甲注意事項：
◼️ 避免腳趾受壓迫。
◼️ 挑選適當鞋子。
◼️ 正確修剪指甲，避免指甲過長或過短。
◼️ 注意足部清潔。
◼️ 適時按摩趾甲，將皮膚從趾甲邊緣往外推開。
◼️ 塗抹趾緣油。