Google驚人裁員費曝！2024才過1個月 就花了219億大砍千名員工
Google於2023年解僱1萬2000多名員工，在遣散費及相關費用上花了21億美元，如今「裁員費」仍不斷在增加當中。根據母公司Alphabet於本週發布2023第4季財報時披露，2024年迄今為止的一個月內，Google再度裁員多達1000名，遣散費約7億美元，相當於新台幣219億。
記者鄭妤安／台北報導
不過儘管深陷裁員潮，Google於2023年結束之際，大部分的核心業務仍實現成長，第4季營收860億美元，年增13％，其中，核心數位廣告和雲端運算業務呈現穩定成長，執行長皮查伊（Sundar Pichai）將其歸功於Google在生成式AI方面的投資；而主要收入來源「搜尋引擎」業務則創造480億美元收入，年增近13%。
至於訂閱服務和設備部門創造107億美元的收入，主要歸功於YouTube Premium與音樂、YouTube TV以及Google One的訂閱，YouTube的廣告收入則為92億美元，比去年增長15%。此外，Google目前是全球第3大雲端供應商，落後於微軟的Azure和AWS，但雲端部門去年勢頭強勁，營收高達91.9億美元，較前一年同期大幅成長25.6%。
Google於去年年底推出號稱最先進的AI模型「Gemini」（雙子座），且宣稱在多項測試中超越OpenAI，不僅可同時處理影音文字，還能分辨跟解釋程式語言等不同型式的資訊。Pichai將2024年稱為Alphabet的「Gemini era」（雙子座時代），預計該模型將適用於Google所有的核心產品。而對於「Gemini」的持續投資，也意味著今年Google將在其他部門展開更多的裁員舉措。