糖尿病患者256萬人注意！洗澡別做「這些事」　外出穿夾腳拖不OK

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陳瑜忻表示，60歲以上的糖尿病患者，超過50%有不同程度的週邊神經症狀，一旦發生糖尿病足住院，治療常需整合內科、感染科、血管科等診斷與治療，及復健科的輔具與減壓處置，對病人及家屬乃至整個社會都是很大的負擔，所以平時應落實足部護理，才能及早發現問題、減少併發症。
針對糖尿病患者的日常足部護理， 陳瑜忻說，有3方面要多注意：
📌足部檢查：洗澡時要檢查足部皮膚有無水泡、 雞眼、厚繭、發紅或裂傷，若視力不佳時， 可用鏡子輔助，或請家人協助。若發現前述情形，勿自行拿刀片、剪刀處理，應就醫尋求專業協助。
📌足部清洗：每天以溫水及中性肥皂洗淨，但水溫不可過燙，約40度即可，並加強腳趾間清潔，清潔後輕輕擦乾，再以綿羊油或不含酒精成分乳液擦拭足部以防乾燥、脫皮，卻不可將乳液擦拭在趾縫間，且即使腳汗較多也不宜用爽身粉，以防阻塞毛孔。
📌鞋襪選擇：襪子選擇棉質、吸汗、柔軟及保暖，避免穿尼龍襪，襪頭也不可過緊，以免壓迫腳踝影響循環；穿鞋則應穿襪，並每天更換襪子；最好在下午、黃昏時刻買鞋，因為這時腳的尺寸會比上午稍大，而本身若左、右腳尺寸不同，也應選較大為準，同時盡量選擇軟內襯、厚膠底、附鞋帶或魔術貼的鞋，且鞋頭要夠硬，才能保護腳。
此外，平時不可打赤腳，或穿夾腳拖、涼鞋、拖鞋外出，也要注意穿高跟鞋會導致腳底壓力受力不均而形成厚繭，而穿鞋前則要檢查鞋內是否有異物，新鞋也不要穿太久，先穿1~2小時，待適應後再加長時間，一旦穿鞋後起水泡，即不宜再穿。
🟡糖尿病足注意事項：
◼️ 坐時勿雙腳交叉於膝蓋上，避免影響下肢循環。
◼️ 不要用熱水沖腳、泡腳。
◼️ 天冷時可穿厚襪保暖，但勿使用熱水袋、電熱毯保暖，以免燙傷雙腳。
◼️ 下肢若有皮膚紅腫、水泡、傷口、感染或其他皮膚病時，勿自行處理，應立即就醫。
◼️ 抽菸的糖尿病患者明顯有較高死亡率 ，必須戒菸。
◼️ 病人應每年一次至醫療院所檢查足部照護情形。