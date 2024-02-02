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7-11霜淇淋買1送1！「不知火橘霜淇淋」新口味　送鈔票、橘子糖片

▲7-11霜淇淋新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，且春節期間限時買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，且春節期間限時買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

春節連假要來了！7-11自2月7日起推出「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」新口味，且3月5日前購買任2支，即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜包1包，打開隨機贈送象徵「超吉利」的「鈔」票、「桔」子、「綠」葉巧克力飾片，春節期間還有霜淇淋指定電子支付買1送1；同步登場的還有「桔運龍來思樂冰」，春節連假揪全家人一起邊走春邊吃冰！

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7-11自2月7日起推出「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，強烈橘子香氣與酸甜爽口味道。2月7日起至3月5日間凡購買任2支霜淇淋，即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜包1份，打開隨機贈送象徵「超吉利」的「鈔」票、「桔」子、「綠」葉巧克力飾片，好看、好拍、又好吃，數量有限，送完為止。

2月7日起至2月14日春節期間，每日憑icash2.0或icash pay支付，享買一送一；2月16日起至3月5日期間每週末五六日，憑icash2.0或icash pay支付，霜淇淋任選第二支半價。 

▲2/7~3/5期間凡購買任2支霜淇淋，即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜(紅)包1包，打開隨機贈送象徵「超吉利」的「鈔」票、「桔」子、「綠」葉巧克力飾片。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲2月7日至3月5日期間凡購買任2支霜淇淋，即贈「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜(紅)包1包，打開隨機贈送象徵「超吉利」的「鈔」票、「桔」子、「綠」葉巧克力飾片。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，且春節期間限時買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，且春節期間限時買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
同步登場的還有「桔運龍來橘子風味思樂冰」，柑橘的清新香氣加上甜酸氣泡刺激感在口中。且2月7日起至3月5日前，每週末五六日，思樂冰全品項第2杯半價。

且即日起購買特大杯思樂冰（不限品項），還可獲得龍年特大杯限定杯款，撕開「撕樂大吉」貼紙體驗杯上驚喜，限量50萬杯，出完為止，獎籤兌換期間1月24日至3月31日。獎項包括：可口可樂6項大獎、限定門市思樂冰（可口可樂、果漾蘋果風味蘇打口味）任2杯最低只要1元起，100%中獎率，年節快來試手氣。

▲同步登場的還有「桔運龍來橘子風味思樂冰」，柑橘的清新香氣加上甜酸氣泡刺激感在口中。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲同步登場的還有「桔運龍來橘子風味思樂冰」，柑橘的清新香氣加上甜酸氣泡刺激感在口中。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家霜淇淋新口味也將在2月5日登場！除了百萬銷量的「草莓優格」回歸外，更首次主打雙口味搭「巨峰葡萄」，並且與寶可夢合作推出超萌紙杯，有可愛的皮卡丘、可達鴨等，搭配上淡粉色與淡紫色霜淇淋超吸睛。

全家霜淇淋即起至2月6日前APP隨買跨店取買2送2，可一路吃到春節，且2月7日至2月14日走春期間，門市也有霜淇淋第2支5元。

▲全家還與寶可夢合作推出冰淇淋紙杯，以春天野餐的粉嫩色系為底，杯上有可愛的皮卡丘、可達鴨、謎擬Q、波加曼與咚咚鼠等寶可夢，搭配上淡粉色與淡紫色霜淇淋超吸睛，帶來滿滿的春天療癒氛圍。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋新口味也將在2月5日登場！除了百萬銷量的「草莓優格」回歸外，更首次主打雙口味搭「巨峰葡萄」。（圖／記者鍾怡婷攝）

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