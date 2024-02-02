迎接台灣燈會在臺南 超商熱點門市備戰 推限定燈籠、行動購物車
迎接臺南400首場國際級大型觀光活動「2024台灣燈會在臺南」，將於2/3在安平燈區率先啟燈與2/24高鐵主燈區，加上「月津港燈節」、「龍崎光節空山祭」、「新營波光節」等活動，7-ELEVEN已超前部署熱點門市加強備貨量5倍、動員3倍人力，更出動「OPEN!行動購物車」備戰安平燈區(安億停車場)，即時提供民眾購物需求。預期帶動周邊門市業績成長三成。
記者黃文德／台南報導
根據統計，今年全臺燈會活動近20場，為提供群眾便利購物需求，7-ELEVEN已提早於重點區域約上百間門市全面備戰，包含燈會活動周邊、風景區、交通轉運及觀光型商場等，推估熱賣商品結構包含現烤烘培、常溫飲料、CITY系列飲品、鮮食、零食等。其中針對臺南地區除台灣燈會外，還有「月津港燈節」與「龍崎光節空山祭」、「新營波光節」活動周圍熱點門市備貨更僅次於跨年。
7-ELEVEN指出，今年光嘉南地區就有四場大型燈會活動，為即時支援民眾購買需求，熱點門市除增加備貨與人力支援，更規劃專區陳列2024臺南燈會獲獎伴手禮與在地知名品牌；迎接龍年到來也陳列OPEN!獨有商品，期望與民眾開心迎接龍年到來。
不僅如此，嘉南地區門市還獨家販售「臺南400限定icash卡」，另有因應龍年推出OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波的「OPEN!五角光雕燈籠」，超萌圖案搭配酷炫光影，甚至能投射出「OPEN將」或「龍」燈光字樣，春節期間限量開賣、每個99元(共兩款，隨機不挑款)；還有大小朋友最喜愛的HELLO KITTY龍年絨毛20吋玩偶；以及春節期間至指定門市消費滿200元、或買「OPEN!五角光雕燈籠+臺南400限定icash卡」組合，即能免費獲得OPEN!龍年創意貼紙，限量500張，送完為止。