HBL／黃萬隆鐵血教頭！親曝為何堅持一定要前往美國找球隊比賽

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輸球不握手、滾回台灣
他透露，自己去美國可以看到類似「種族歧視」的狀況，即便贏球，美國球員很強悍，贏球還不跟對手握手，還叫球員「滾回台灣」等，這也讓他堅持要球員「剃光頭」，要有態度，不能軟弱。
堅持30年的理念、永不退縮
黃萬隆是客家苗栗人，天生就是鐵血、熱血的教練，他認為「沒有人天生就是教練」，但他看到有教練可以去幫助球員變更好，他願意伸出援手，因此獲得「鐵血教頭」的稱號。
遇強則強、不能怕
美國黑人的爆發力，讓台灣球員會感到害怕，甚至會用其他方式想辦法去逃避，但黃萬隆要球員「正面對決」，胡瓏貿就是他的得意子弟兵，即便面對NBA球員，也不能怕，因為遇強則強。
學習外語、學習謙卑看世界
黃萬隆也提到，到美國去會知道「天有多高」，另外，也可以學習到自己的不足，尤其是外語部分，「把英文學好」，讓他除了有正確的態度打球，也多了未來攻佔職場利器。
根據《NOWnews》採訪黃萬隆的經驗，黃教練十分熱血，也很有企圖心，是所有教練的典範之一，但他很少上節目高談闊論，因為他是在最基層教第一線的球員，希望球員有正確的打球態度跟人生觀，一輩子受用。
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