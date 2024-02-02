李亦伸專欄／亞洲盃資格賽！2024中華男籃24人大名單「極機密」

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資格賽每個階段都可以調整名單，因此目前不在24人名單球員，未來都還可能擺進名單。
為中華隊出征是每個台灣球員責任，這些沒有入選大名單好手各有理由，可能傷病、可能家事、可能個人因素，不算遺珠。
以目前中華男籃在亞籃戰力，其實缺誰影響都不大，中華隊目前在亞籃排名和實力就是在第8到第11名之間，拚前八需要很大運氣和關鍵時刻。
中華男籃24人大名單，許多眼界和觀點跟大家分享：
1、控球後衛這個位置人才濟濟，陳盈駿、林秉聖、高錦偉、游艾喆、林俊吉都是一時之選，速度、侵略性、機體、規格都具備，教練很好選才。高國豪在控球這個位置幾乎沒有空間。
防守機體規格林秉聖、游艾喆是優質人選，王牌主控就是陳盈駿，高錦偉就是速度突破和改變比賽節奏最佳選項。林俊吉在這麼多選項中，只能暫時擔任備胎。
2、阿巴西、林庭謙、林信寬、謝亞軒、宋昕澔的進攻、外線和冷箭，在中華隊非常好用，而且五人能力還有開發空間。
這個位置中華男籃同樣可以有很多選項，戰力深度充裕。
3、劉錚是完美小前鋒，中華隊確實還需要一名身高在190-195公分之間防守苦工尖兵，張嘉禾釘防對位能力不錯，可惜機體太小。這個位置是中華隊漏洞，
擁有身高、速度、對位的防守工兵和機體規格，這是目前中華隊和台灣籃球最欠缺的點，一旦劉錚不能打或有傷，在防守、對位和3D鋒線這個位置，中華隊團隊就會更難打。
4、本土長人+大前鋒，胡瓏貿、曾祥鈞是一時之選。我喜歡197公分蘇士軒機體規格和能力，可惜他在職籃上場時間太少，甚至長時沒有位置，兩、三年來幾乎沒有進化，他身上還有很多潛能可以開發。
像蘇士軒這樣的本土長人是台灣籃球發展漏洞，那跟洋將上場人數限制無關，跟教練能力、用人和球團文化有關。
5、歸化球員現在是中華男籃最麻煩的點，剛跟攻城獅解約211公分長人阿提諾根本失去信心和情緒，41歲戴維斯已經老化，機體不耐用也不堪用。
阿提諾當然能用，今年在PLG職籃場均19分、14籃板，這是能力水準以上長人，可惜阿提諾跟球團、打法、教練格格不入，也無助提升攻城獅攻防體系。
阿提諾身上的問題有個人情緒、球商，也有職業球團文化和教練執教能力問題，一切都難解，但對中華隊會變成致命傷和無法預期痛腳。
中華男籃打國際賽，想要打出最佳團隊戰力，防守第一、三分球第二，外線手氣是致勝因素，只要能打出高強度防守和對抗性，控制比賽節奏，比賽都還有得打，不會一洩千里，即便實力在中華之上的菲律賓、日、韓、紐西蘭、伊朗、大陸，中華隊還是有咬住比分和糾纏能力。
看中華隊比賽總有不同期待，在歸化球員不如預期情況下，希望2024中華男籃在國際賽表現能打出讓球迷開心的好內容、好比賽。
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