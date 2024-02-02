游錫堃請辭立委離開國會 高嘉瑜抱屈：一生為台灣卻遭到人格汙衊
立法院前院長游錫堃因為如願連任立法院長，昨在立院報到第一天就請辭立委，離開立法院。民進黨立委王世堅為游錫堃抱不平，前立委高嘉瑜也在臉書說，游錫堃院長一生懸命為台灣拚盡全力，在這次立法院長選舉過程中爲台灣忍辱負重，卻遭到許多攻擊羞辱跟人格汙衊，令人感到遺憾與難過！
記者何哲欣／台北報導
高嘉瑜說，一直以來，只要台灣有需要、民進黨有需要，游錫堃都是義不容辭的負重前行，一生懸命負責到底、爲台灣拚盡全力！身為民進黨建黨18人工作小組成員的游錫堃，1981年當選宜蘭史上最年輕的省議員，之後選上宜蘭縣長，2002年出任扁政府的行政院長，2014年新北市長選舉，只以2萬多票敗給前新北市長朱立倫。之後擔任第十屆立法院長，一生奉獻給人民、爲台灣，靠著樸實勤耕的水牛精神深耕台灣民主！
高嘉瑜說，游錫堃老驥伏櫪就是因為心心念念台灣2300萬人的前途和自由民主，游擔心台灣成為第2個香港，所以只要與台灣國家安全、自由民主有關，都會全力以赴，游曾引用唐朝詩人韓愈的詩句「一封朝奏九重天，夕貶潮州路八千。欲為聖明除弊事，肯將衰朽惜殘年」，為了國家，總是盡力而為、不計毀譽。
高嘉瑜說，他自己這次競選連任過程備感艱辛及困難，但游錫堃卻主動雪中送炭，陪她掃街拜票，也讓她備感溫暖，游錫堃心繫台灣民主、深知每一席都是關鍵一席，這樣溫暖寬厚的長輩永遠值得敬佩！