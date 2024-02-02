NBA／少了詹皇卻贏球！Reaves狂轟32分 湖人114:105擊退塞爾提克
NBA今（2）日上演「世仇對決」，由洛杉磯湖人作客出戰波士頓塞爾提克，本戰湖人 LeBron James與Anthony Davis都高掛免戰牌，原外界都預期將由東區龍頭塞爾提克獲勝，但湖人靠著「村曼巴」Austin Reaves狂轟7記三分球拿下32分，率領湖人以114:105擊退塞爾提克，不僅中止近期客場2連敗，也終止綠衫軍的2連勝。
記者張志宇/綜合報導
首節雙方在進攻端你來我往，湖人打出28:25攻勢取得領先，進到次節Austin Reaves、D'Angelo Russell、Jarred Vanderbilt一同展現進攻火力，單節共同砍進8記三分球，更打出一波11:2的攻勢，幫助湖人在上半場取得60:46的領先優勢。
來到下半場，塞爾提克逐漸找回進攻節奏，在第三節團隊投進7記三分球，打出32:28攻勢一度將分差縮小至個位數，雖在末節塞爾提克持續在攻防兩端對湖人加壓，但湖人在末節多點開花，靠著八村壘與Jaxson Hayes輪流替球隊搶分，終場就以114:105擊敗擁有4巨頭的塞爾提克。
本戰湖人獲勝最大的關鍵，團隊整場三分球36投19中，命中率高達52.8％，先發5人得分全數上雙，Austin Reaves貢獻7記三分球拿下全場最高的32分；反觀塞爾提克，少主Jayson Tatum拿下23分為全隊最高，Kristaps Porzingis攻下17分、7籃板，Jaylen Brown則只有8分、8籃板、7助攻。
值得一提，LeBron James與Anthony Davis在今則是分別因左腳踝發炎，和阿基里斯腱發炎與左臀部抽筋而缺陣，是本季兩人首度同時缺陣。
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