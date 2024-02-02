NBA／震撼彈！湖人有意交易「詹皇」LeBron James　有球隊願出手

NBA／整季報銷球員互換！灰熊將中鋒Adams送至火箭、換回Oladipo

▲灰熊中鋒Steven Adams整季報銷被交易至火箭。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰熊中鋒Steven Adams整季報銷被交易至火箭。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski指出，曼非斯灰熊送出整季報銷的主力中鋒「水行俠」Steven Adams，從休士頓火箭換回同樣需休養整季的後衛Victor Oladipo，與3枚二輪選秀籤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Steven Adams自去年元月扭傷右膝十字韌帶後，已被迫錯過2022-23賽季的例行賽和季後賽，由於當時選擇注射幹細胞治療，但始終無法使膝蓋傷勢復原，便在今年球季再度接受手術，確定本季報銷，預計會在2024-25賽季之前完全康復。

至於縣年滿31歲的後衛Victor Oladipo，過去曾兩度入選明星賽，但近年飽受傷勢所苦，在4年內動了3次手術，去年則因左膝髕腱撕裂導致剩餘賽季報銷，過去5個賽季單季最多只出賽42場，此外這也是Victor Oladipo近7個月內3度被交易，先是去年7月被熱火送到雷霆，去年10月又被送到火箭。

對於本次交易案美媒分析表示，「本季灰熊飽受傷兵所苦，本季至今僅打出18勝30敗，排名西區倒數第3的戰績，將Steven Adams交易走，不僅能清出薪資空間又增加選秀權籌碼，且以今年的戰績，有很高機會獲得高順位選秀權，讓灰熊在未來能有更多補強空間。」

至於對火箭而言，「火箭在交易市場上一直尋求主力中鋒Alperen Sengun的替補，隨著Steven Adams入隊，在下賽季勢必能傳授場上經驗與防守站位給才將年滿21歲的潛力中鋒Sengun。」

Steven Adams近2年為灰熊效力場均可已繳出7.5分、10.6籃板，投籃命中率高達56.7％；Victor Oladipo在上季為熱火效力時，場均繳出10.7分、3.5助攻和3籃板，季後被熱火交易至雷霆，之後又被送往火箭，至今仍沒有歸隊時間表。

NBA／Embiid左膝半月板撕裂傷！恐無緣MVP二連霸　本週賽事都缺席

NBA／「咖哩小子」Curry替補！新人王Banchero等3人入選明星賽

NBA／少了詹皇卻贏球！Reaves狂轟32分　湖人114:105擊退塞爾提克

NBA／震撼彈！湖人有意交易「詹皇」LeBron James　有球隊願出手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞