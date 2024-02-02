2024「送神」放年假！家神、灶神拜拜懶人包　「清囤」順序很重要

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送神祭拜分兩部分，一部分是家中神明廳眾神，另一部分則是廚房的灶神。灶神除了守護一家的安全外，另一個任務就是監督一家大小的所作所為，每年年底灶神和眾神回天庭時，便會將一家人這一年來的功過好壞呈給玉皇大帝，藉以決定這一家子新的一年運勢好壞。所以，送神日好好祭拜，除了感謝神明外，最重要的也是要讓眾神開心，希望眾神回到天庭後可以幫自己多說些好話。
二、最佳送神時間：
「送神要早，迎神要晚」，臘月廿四這天送神要盡量早點送，讓眾神可以早點返回天庭過新年。祭拜眾神、送神的最佳時間為臘月廿四的子時到午時前，以今年為例，臘月廿四日就是今（2）日晚上23點開始，至第二天凌晨01點，那麼最佳的送神時間就是今晚11點到明（3）日上午11點前。
三、家神、灶神該怎麼拜？
1、祭拜家神
祭拜地點：家中神明廳
供品準備：三牲、水果、三杯酒、湯圓、發糕、糖果
金紙準備：壽金、四方金、甲馬
2、祭拜灶神
祭拜地點：廚房瓦斯爐前擺桌子
供品準備：三牲、水果、三杯酒、湯圓、發糕、麥芽糖（糖果越黏越好）
金紙準備：壽金、刈金、甲馬
3、準備「3供品」好運加倍
以上祭拜方式和供品、金紙準備內容，依各家、各地習俗和習慣有所差異。據說灶神喜歡吃甜食，因此祭拜灶神時，準備糖果可以讓祂開心，回到天庭後就可以跟玉皇大帝多說好話，且糖果越黏越好，像是麥芽糖、花生糖等，即是希望可以黏住灶神的嘴巴，別讓祂多嘴。而準備發糕則是希望來年能越來越發、財源廣進。
四、送神口訣
命理專家楊登柯建議可以向神明祈願「今日是農曆12月24日送神日子，弟子（信女）○○○誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。」
五、送神完別忘清囤招好運
楊登柯老師提醒「送神」完後，要緊接著再到神位前燒香秉告神明及祖先，即將進行「清囤」，也就是依序清理家中。1、神像 2、神明香爐 3、祖先牌位 4、祖先香爐 5、神明桌。
一定要把握清屯時，將堆放在神明廳的雜物都清理掉，因為堆放雜物會使不好的穢氣積蓄在神明廳內，雜物會阻擾氣場流動，氣場一旦堵塞，家運也會跟著遇到困難，全家人的工作運、事業運、學業運都會停滯不前。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。