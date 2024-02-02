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賴清德親自邀請！何博文、翁世豪將接掌民進黨副秘書長

▲何博文將接任民進黨副秘書長。（圖／記者陳佩君攝，2023.02.02）
▲何博文將接任民進黨副秘書長。（圖／記者陳佩君攝，2023.02.02）

記者陳佩君／台北報導

民進黨主席賴清德將在下週公布黨內人事改組，由民進黨新北市黨部主委何博文、民進黨前媒體創意中心主任翁世豪出任新任副秘書長。對此，何博文今（2）日表示，他欣然接受艱鉅挑戰，會全力協助賴清德發揮黨務功能；翁世豪則說，希望未來在文宣、新媒體社群更精進，與年輕人對話。

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民進黨選後人事異動，第一波人事布局為新聞部主任吳崢、政策會執行長王義川、組織部主任張志豪，第二波人事布局，賴清德預計在下週三中常會公布，由於前副秘書長黃建嘉已在日前離職，新任副秘書長將由何博文、翁世豪出任，將分別掌管組織、文宣。

對此，何博文受訪說，賴清德昨天在新北感恩餐會時有提到此事，他欣然接受這項艱鉅挑戰，而他當過新北市黨部主委，有豐富的中央地方選舉、輔選經驗，未來會竭盡所能發揮能力、全力協助賴清德發揮黨務。

何博文提到，他相信黨強政就強，現在的政治環境相對險峻，但民進黨會接地氣，與所有民眾站在一起，不管基層民眾、各社團都會積極接觸，傾聽人民聲音，並將這樣的能量，轉化為執政黨創造更多福國利民政策，讓台灣人民過得更幸福。

何博文說，民進黨不斷培育年輕人、中生代，只要有才華的人，在黨內都能有很好的發揮空間，而民主傳承是一棒接一棒，重要的是要讓台灣更棒。

翁世豪則透露，賴清德前幾天找他聊，並正式邀請他擔任副秘，待正式到職才會有明確工作職掌；他提到，選舉期間他負責文宣，入黨也會負責類似工作，希望黨跟執政團隊在文宣、新媒體社群更精進，與年輕人對話。

民進黨發言人吳崢則說，關於副秘書長人事案，將在下週三中常會由賴清德布達，賴清德態度明確，選後是治理國家、團結社會階段，感謝所有在這次大選中支持民進黨的人，對於沒支持的意見也要傾聽、虛心改進，未來各方面都要努力改進強化。

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