Netflix追劇變貴！但訂閱人數仍激增逾千萬 鐵粉揭離不開的原因
Netflix從去年中開始抓寄生帳號，當時主要針對電視、電視盒以及遊戲主機等裝置進行限制，如果是使用手機、平板以及電腦等行動裝置的話相對沒影響，但近日PTT以及Dcard有不少人發現，行動裝置也收到「同戶裝置設定」的通知，否則將無法觀看，可以感受到Netflix持續加強打擊寄生帳號。但儘管追劇的代價變高了，卻依舊沒有減少Netflix 用戶數，根據2024年第四季的報告來看，訂閱人數激增超過1300萬。網友認為離不開Netflix原因就在於 Netflix捉到了「動畫和韓劇兩大客群」。
記者周淑萍/綜合報導
綜合法新社和路透社報導，截至2023年止，Netflix全球訂閱人數突破2.6億，最後一季收益達9.38億美元，而前一年同期僅為5500萬美元。去年第4季的訂閱人數超出華爾街預期，得益於一系列強檔節目，包括長篇影集「王冠」的最終季，和大衛芬奇的暗黑驚悚原創電影「殺手」。媒體分析師直言「愈來愈明顯，Netflix贏了串流媒體戰爭。」
Netflix 即便接連的變相漲價，但現代人似乎也離不開了！綜合PTT、Mobile 01等網友的看法認為，Netflix捉到了「動畫和韓劇兩大客群」，有這兩大死忠粉絲的觀看，可以讓Netflix無敵，不少熱門動畫直接同步上映，甚至是網飛出資製作的，讓動畫迷直言「看起來動畫界沒有網飛爸爸不能了」、「發現財富密碼了」。雖然片量多，但有點掉漆的翻譯也是讓動畫迷們差點「牙」起來，但又因為是Netflix獨家也只能繼續在坑裡。
同時也人分析出Disney+ 和Netflix的差異化，認為Disney+影片跟音效都較優，但是Netflix則是以量取勝，Disney+平台內漫威、迪士尼、經典老電影多，整體來說電影比Netflix齊全。但Netflix韓劇、美劇、動畫、綜藝節目等較多，今年預料還有熱門影集「魷魚遊戲」第二季，以及由「冰與火之歌：權力遊戲」創作團隊操刀的全新科幻驚悚影集「3體」即將上線，大作一波一波推，也成為無法退坑的原因。