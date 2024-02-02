大巨蛋場租出爐！遠雄提報國內售票賽事為52.5萬 國際賽事另計
台北大巨蛋場地收費標準在今（2）日已正式提送台北市政府備查，除了水電費另計，場租也會依照賽事項目、等級有所不同，目前台北市政府體育局公布，國內售票棒球賽為52.5萬元加上10%票房抽成，而國際賽部分則是另外計算，預計幾年中職開幕戰將會是由味全龍出戰樂天桃猿，預計將吸引3萬人以上進場觀賽。
記者吳政紘/綜合報導
日前有網友在網路上爆料，一場大巨蛋的場租為300萬元，加上進撤場費用約各為150萬元，但慘遭台北市政府嚴正駁斥，加上遠雄也聲明為不實傳聞，加上該名網友還加碼大巨蛋有「北部球隊價格」，都被相關人士否認。
台北大巨蛋去年11月首度開放球迷試營運，並在12月舉辦亞洲棒球錦標賽，預計首次國際賽將是今年3月的「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，中職開幕戰已經選定大巨蛋，成為球迷最愛。
根據《中央社》報導，台北市政府今天表示，已收到遠雄提送的大巨蛋場地收費標準。以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。
此外，大巨蛋滿場有4萬觀眾席，要看觀眾人數跟實際場租跟相關設施費用，粗估一場約可以收入3000萬元左右，但扣掉抽成等，實際球團可能要拿到約2000萬左右，對球隊來說是有機會賺錢的賽事，因此預計會成為各球團考慮的場地。
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