年終獎金投資ETF風險小 但專家提醒這點「許多人都沒想到」
農曆年倒數計時！許多企業年終獎金也陸續發放，不少民眾會拿來考慮投入股市，但就怕過年期間台股休市會遇上國際市場的震盪影響。有專家表示，小資族或是較為保守的投資人，不妨可以考慮ETF風險相對較小，並推薦現在流行的高股息沒有問題，但強調不能只看商品名，還是要了解成分股，且最重要是許多人都沒想到的「會填息的才是重點」，並透露怎樣的標的容易填息。
記者許家禎／台北報導
台新投顧副總黃文清表示，ETF一直都是很好的投資工具，因為投資「一籃子股票」風險相對來講比較低，但因為牽涉到指數與成分股，因此投資人還是要看ETF的屬性，看是要做為存股或是挑高配息的都可以。
黃文清指出，基本上ETF大多屬於穩健的投資，很適合小資族或較保守的投資人，至於要挑選哪一種ETF？他說現在很夯的高股息沒有問題，但他提醒高股型ETF也有很多種，不能只看商品的名稱！
黃文清指出，投資人投資應該要做功課，要了解自己投資的ETF成分股有哪些，尤其很多人都沒有想到「股息最後會扣掉股價」，也就是股價要填息、要返回，投資人才能真正賺到股息，但很多人都沒有考慮到這點。
黃文清表示，有些ETF投資人不放長期，認為只要搭上車擺個一兩年，再繼續追下一檔更厲害的標的就能賺到股息，但真正要考慮的其實是股票配息之後能不能填息，他強調「會填息的股票才是重點」！至於怎麼樣的股票比較容易填息，黃文清指出，通常是業績好或是題材強的中小型成長股股票，擁有爆發力、比較容易填息，提供給投資人參考。