基本工資漲！網友卻嘆成「最低薪仔」　網一面倒授解方

基本工資連續8年調漲，從今年1月1日起，月薪由26400元調整至27470元，估計約有179萬名勞工受惠。但有網友在社群平台PO文感嘆，自己的薪水27500元剛好超過基本薪資一點點，在得知基本工資調升後有絕望的感覺，因為「基本上跟領最低薪資差不多了」，還表示，薪水沒變，物價上漲，現在還多一個封號「領最低薪資的人」，大嘆「生活好難！」
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根據1111人力銀行觀察2024年第一季人力需求現況，徵才與不徵才企業比例呈現五五波，目前急缺基層人力與中階技術人才兩大類型，又以「金融投顧/保險相關」、「資訊科技」及「餐飲/住宿」三大產業最求才若渴，合計在1111人力銀行釋出17萬3000多個工作機會。
另外1111人力銀行鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，特地推出「找工作送1萬」活動，即日起投遞履歷，經通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿3個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1000元發財金，限量1000名，額滿為止。
1111人力銀行公關經理曾仲葳建議，有意轉換跑道的上班族，可以把握農曆年前後轉職旺季積極投遞履歷，「自己的紅包自己賺」，為自己開啟龍年職場新頁。
曾仲葳進一步表示，2023年金融三業稅前盈餘表現亮眼，獲利表現牽動人事版圖，加速招兵買馬；而資訊科技業AI題材一枝獨秀，具備相關領域的頂尖人才待價而沽。就算不具備前兩大產業的專業技能或證照，只要有服務熱忱，受到寒假及春節長假的消費旺季影響，餐飲及住宿等民生產業人力缺口加大，為了盡速補足缺工現況，願意提高薪資福利的企業比例也增加。
曾仲葳提到，根據1111人力銀行調查顯示，擺脫疫情影響，民生服務業2023年繳出漂亮成績單，以平均1.45個月的年終位居全產業第三高，成長幅度居全產業之冠，求職者若想脫離低薪陰霾，不妨多加參考。